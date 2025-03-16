اليوم.. قمة "مشتعلة" بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

ملعب (ميتروبوليتانو) وسط العاصمة الإسبانية مدريد
سيكون مسرحًا للمباراة، أمام حضور جماهيري يناهز 70 ألف مشجع، وبإدارة الحكم المحلي ريكاردو دي بورغوس.
اشتد التنافس بين البارسا
وأتلتيكو والريال هذا الموسم على الليغا
، حيث يمتلك ثلاثتهم فرصاً متساوية للظفر باللقب، قبل 10 جولات من إسدال الستار على الموسم.
برشلونة يتفوق على أتلتيكو في ملعب ميتروبوليتانو
يحظى برشلونة بأفضلية المواجهات المباشرة ضد أتلتيكو مدريد
في ملعب (ميتروبوليتانو) وهي إحصائية
سيتسلح بها رجال المدرب هانز
فليك في المباراة.
بعد أن لعب 51 عامًا متتاليًا في ملعب (فيسنتي كالديرون) قرر أتلتيكو مدريد
الانتقال إلى (ميتروبوليتانو) عام 2017، ليبدأ الروخي بلانكوس فصلًا جديدًا في تاريخه العريق.
منذ الانتقال إلى (ميتروبوليتانو) خاض أتلتيكو 7 مباريات ضد برشلونة، كانت الغلبة للفريق الكتالوني 3 مرات مقابل تعادلين وهزيمتين، وإليكم تفاصيل المباريات السبع.
التعادل 1-1 موسم 2017-2018
التعادل 1-1 موسم 2018-2019
فوز البارسا
1-0 موسم 2019-2020
فوز أتلتيكو 1-0 موسم 2020-2021
فوز أتلتيكو 2-0 موسم 2021-2022
فوز البارسا
1-0 موسم 2022-2023
فوز البارسا
3-0 موسم 2023-2024
لا يحظى الفريق الكتالوني بأفضلية المواجهات المباشرة ضد أتلتيكو في ملعب (ميتروبوليتانو) فحسب، بل يحظى بإحصائية أخرى هامة، تجعله مرشحًا للفوز في مباراة الأحد.
ففي آخر زيارتين لملعب (ميتروبوليتانو) تمكن برشلونة من تحقيق الانتصار بنتيجة 1-0 و3-0 تواليًا، أي أنه حقق العلامة الكاملة وخرج بدون استقبال أي أهداف أمام الهنود الحمر.
وأصبح البلوغرانا مطالبًا بتحقيق الانتصار أمام أتلتيكو في مباراة الأحد، حال أراد استعادة الصدارة من ريال مدريد
الذي انتصر على فياريال السبت 2-1 وارتقى للصدارة برصيد 60 نقطة.
من شأن انتصار البارسا
ضد الأتلتي بأي نتيجة، أن يعيده إلى صدارة الدوري الإسباني
، حيث سيتساوى مع الريال
بنفس عدد النقاط (60) لكن مع أفضلية واضحة في معيار فارق الأهداف.
الروخي بلانكوس بدوره يمتلك فرصاً مواتية للمنافسة على الليغا
، حيث يمتلك 56 نقطة وفي حالة انتصاره على البارسا
، سيكون فريق المدرب دييغو سيميوني متأخرًا بنقطة واحدة عن ريال مدريد
.
جدير بالذكر أن البلوغرانا حجز تذكرته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا باجتيازه بنفيكا البرتغالي بمجموع المباراتين (4-1) بينما عبر ريال مدريد
على حساب أتلتيكو بركلات الترجيح، بعد التعادل بمجموع المباراتين (2-2).