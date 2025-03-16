اليوم.. قمة "مشتعلة" بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

ملعب (ميتروبوليتانو) وسط العاصمة سيكون مسرحًا للمباراة، أمام حضور جماهيري يناهز 70 ألف مشجع، وبإدارة الحكم المحلي ريكاردو دي بورغوس.اشتد التنافس بين وأتلتيكو والريال هذا الموسم على ، حيث يمتلك ثلاثتهم فرصاً متساوية للظفر باللقب، قبل 10 جولات من إسدال الستار على الموسم.يحظى برشلونة بأفضلية المواجهات المباشرة ضد في ملعب (ميتروبوليتانو) وهي سيتسلح بها رجال المدرب فليك في المباراة.بعد أن لعب 51 عامًا متتاليًا في ملعب (فيسنتي كالديرون) قرر الانتقال إلى (ميتروبوليتانو) عام 2017، ليبدأ الروخي بلانكوس فصلًا جديدًا في تاريخه العريق.منذ الانتقال إلى (ميتروبوليتانو) خاض أتلتيكو 7 مباريات ضد برشلونة، كانت الغلبة للفريق الكتالوني 3 مرات مقابل تعادلين وهزيمتين، وإليكم تفاصيل المباريات السبع.التعادل 1-1 موسم 2017-2018التعادل 1-1 موسم 2018-2019فوز 1-0 موسم 2019-2020فوز أتلتيكو 1-0 موسم 2020-2021فوز أتلتيكو 2-0 موسم 2021-2022فوز 1-0 موسم 2022-2023فوز 3-0 موسم 2023-2024لا يحظى الفريق الكتالوني بأفضلية المواجهات المباشرة ضد أتلتيكو في ملعب (ميتروبوليتانو) فحسب، بل يحظى بإحصائية أخرى هامة، تجعله مرشحًا للفوز في مباراة الأحد.ففي آخر زيارتين لملعب (ميتروبوليتانو) تمكن برشلونة من تحقيق الانتصار بنتيجة 1-0 و3-0 تواليًا، أي أنه حقق العلامة الكاملة وخرج بدون استقبال أي أهداف أمام الهنود الحمر.وأصبح البلوغرانا مطالبًا بتحقيق الانتصار أمام أتلتيكو في مباراة الأحد، حال أراد استعادة الصدارة من الذي انتصر على فياريال السبت 2-1 وارتقى للصدارة برصيد 60 نقطة.من شأن انتصار ضد الأتلتي بأي نتيجة، أن يعيده إلى صدارة ، حيث سيتساوى مع بنفس عدد النقاط (60) لكن مع أفضلية واضحة في معيار فارق الأهداف.الروخي بلانكوس بدوره يمتلك فرصاً مواتية للمنافسة على ، حيث يمتلك 56 نقطة وفي حالة انتصاره على ، سيكون فريق المدرب دييغو سيميوني متأخرًا بنقطة واحدة عن .جدير بالذكر أن البلوغرانا حجز تذكرته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا باجتيازه بنفيكا البرتغالي بمجموع المباراتين (4-1) بينما عبر على حساب أتلتيكو بركلات الترجيح، بعد التعادل بمجموع المباراتين (2-2).