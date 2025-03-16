بعد عودة بايش.. ما مصير بيتر كوركيس مع المنتخب العراقي؟

ويبدأ منتخب ، اليوم الأحد، تدريباته في استعدادًا لمواجهتي وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من الصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2026، المقرر إقامته في وكندا والمكسيك.وبحسب winwin فان الخلافات بين المدرب الإسباني واللاعب قد انتهت تمامًا، بعد أن قدم الأخير اعتذاره للمدرب وشرح له أسباب سوء الفهم الذي حدث بينهما. كما قبل المدرب الإسباني الاعتذار، كما قدم بايش اعتذاره أيضًا إلى المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، بسبب عدم رده على اتصالاته نتيجة ظرف خاص منعه من ذلك.وبعد إنهاء الأزمة، وصل إلى مدينة للانضمام للتدريبات برفقة زميله لاعب أيمن حسين. ومن المقرر أن يشارك في أول وحدة تدريبية للمنتخب، تنفيذًا لرغبة المدرب ، الذي شدد على ضرورة حضور جميع اللاعبين في الموعد المحدد.وكان بايش قد طلب سابقًا وقتًا إضافيًا لقضاء بعض الوقت مع عائلته، لكنه حرص على الحضور مبكرًا بعد الأزمة الأخيرة، بهدف استعادة ثقة المدرب الإسباني من جديد.لعب عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، دورًا محوريًا في إقناع المدرب بمنح فرصة جديدة، نظرًا لأهمية اللاعب في تشكيلة ، حيث يتميز بقدرته على شغل عدة مراكز، منها خط الوسط، الجناح، والظهير الأيمن. كما يُعد أحد أكثر اللاعبين مشاركةً مع المنتخب منذ تولي القيادة الفنية قبل أكثر من عامين.أما بالنسبة لكوركيس فقد قرر المدرب الإسباني الإبقاء عليه في القائمة النهائية، ليرتفع عدد لاعبي المنتخب إلى 30 لاعبًا، دون استبعاد أي عنصر. وأكدت مصادر أن كوركيس سيظل ضمن التشكيلة المشاركة في مواجهتي وفلسطين، حتى لو كان ضمن التشكيل الاحتياطي، إذ إن يؤمن بقدراته الفنية ويُعول عليه في المرحلة المقبلة.يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2026، برصيد 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة بعد مرور 6 جولات. ومع استمرار المنافسة، يأمل المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية لضمان التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.