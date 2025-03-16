بعد عودة بايش.. ما مصير بيتر كوركيس مع المنتخب العراقي؟

ويبدأ منتخب العراق
، اليوم الأحد، تدريباته في البصرة
استعدادًا لمواجهتي الكويت
وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من الصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم
2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
إبراهيم بايش يعتذر ويعود إلى صفوف المنتخب
وبحسب winwin فان الخلافات بين المدرب الإسباني خيسوس كاساس
واللاعب إبراهيم بايش
قد انتهت تمامًا، بعد أن قدم الأخير اعتذاره للمدرب وشرح له أسباب سوء الفهم الذي حدث بينهما. كما قبل المدرب الإسباني الاعتذار، كما قدم بايش اعتذاره أيضًا إلى المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، بسبب عدم رده على اتصالاته نتيجة ظرف خاص منعه من ذلك.
وبعد إنهاء الأزمة، وصل إبراهيم بايش
إلى مدينة البصرة
للانضمام للتدريبات برفقة زميله لاعب الوكرة القطري
أيمن حسين. ومن المقرر أن يشارك في أول وحدة تدريبية للمنتخب، تنفيذًا لرغبة المدرب كاساس
، الذي شدد على ضرورة حضور جميع اللاعبين في الموعد المحدد.
وكان بايش قد طلب سابقًا وقتًا إضافيًا لقضاء بعض الوقت مع عائلته، لكنه حرص على الحضور مبكرًا بعد الأزمة الأخيرة، بهدف استعادة ثقة المدرب الإسباني من جديد.
كاساس يحسم مصير بيتر كوركيس مع المنتخب العراقي
لعب عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، دورًا محوريًا في إقناع المدرب كاساس
بمنح إبراهيم بايش
فرصة جديدة، نظرًا لأهمية اللاعب في تشكيلة أسود الرافدين
، حيث يتميز بقدرته على شغل عدة مراكز، منها خط الوسط، الجناح، والظهير الأيمن. كما يُعد أحد أكثر اللاعبين مشاركةً مع المنتخب منذ تولي كاساس
القيادة الفنية قبل أكثر من عامين.
أما بالنسبة لكوركيس فقد قرر المدرب الإسباني الإبقاء عليه في القائمة النهائية، ليرتفع عدد لاعبي المنتخب إلى 30 لاعبًا، دون استبعاد أي عنصر. وأكدت مصادر أن بيتر
كوركيس سيظل ضمن التشكيلة المشاركة في مواجهتي الكويت
وفلسطين، حتى لو كان ضمن التشكيل الاحتياطي، إذ إن كاساس
يؤمن بقدراته الفنية ويُعول عليه في المرحلة المقبلة.
يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم
2026، برصيد 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة بعد مرور 6 جولات. ومع استمرار المنافسة، يأمل المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية لضمان التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.