انضباط عالٍ.. تفاصيل معسكر المنتخب العراقي في البصرة

ويواجه منتخب منتخبي وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، حيث سيلعب مع الأزرق في يوم 20 مارس/آذار الحالي، ثم يواجه فلسطين في يوم 25 من الشهر ذاته.وسيخوض المنتخب العراقي اليوم حصة تدريبية مسائية في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية، حيث ستبدأ التدريبات بوتيرة منخفضة للغاية، على أن تزيد الوتيرة تدريجيًا في الأيام المقبلة وصولًا إلى مباراة ، ليكون الفريق في أتم الجاهزية.من المتوقع أن تشمل الحصة التدريبية 21 لاعبًا، وهم: أيمن حسين، إبراهيم بايش، بيتر كوركيس، هارون أحمد، ريبين سولاقا، ، آكام هاشم، كميل سعد، ، آي فاضل، لوكاس شليمون، أمير العماري، ماركو فرج، يوسف أمين، جلال حسن، أحمد باسل، ، عطوان، مهند علي، علي يوسف، مناف يونس.وقبل بدء الحصة التدريبية للمنتخب العراقي، سيتحدث المدرب الإسباني خيسوس كاساس مع اللاعبين ويصدر لهم توجيهات فنية وإدارية خاصة بمباراتي وفلسطين، كما سيتحدث كاساس مع إبراهيم بايش بشكل جانبي لبحث إمكانية ضمان عدم تكرار سوء الفهم الذي حدث سابقًا.لن يكون هناك أي حضور للجماهير العراقية أو وسائل الإعلام، حيث جاء هذا التوجيه من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، بالتنسيق مع المدرب خيسوس كاساس، حيث ترغب إدارة المنتخب العراقي في منح اللاعبين الخصوصية والتركيز الكامل لإجراء تدريباتهم بأفضل شكل ممكن.وفيما يتعلق بمقر إقامة المنتخب في ، فإن المدير الإداري مهدي كريم سيشرف بنفسه على منع دخول أي شخصية مشهورة أو وسائل إعلام أو أفراد من الجمهور، إذ ترى إدارة المنتخب العراقي أن هذا قد يؤثر سلبًا على اللاعبين.تجدر الإشارة إلى أن إدارة وفد منتخب ستفتح التدريبات أمام وسائل الإعلام فقط يوم 19 مارس/آذار، أي قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام ، وذلك لمدة ربع ساعة فقط.