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سيميوني: برشلونة لم يفز بالحظ وألفاريز كان مريضا

رياضة

2025-03-17 | 04:57
سيميوني: برشلونة لم يفز بالحظ وألفاريز كان مريضا
1,141 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أشاد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بقوة برشلونة عقب مباراة الفريقين، أمس الأحد، بالجولة الـ28 من الليجا.


وكان أتلتيكو متقدما في النتيجة بهدفين دون رد، لكن برشلونة نجح في العودة بـ4 أهداف في آخر 20 دقيقة.

وقال سيميوني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "يجب تهنئة المنافس على الفاعلية التي أظهرها في لحظات مهمة من المباراة. لم يدم لنا الهدف الثاني سوى لحظات. هدف 2-1 منح طاقة وأمانًا وهجومًا أكبر لبرشلونة، وفي بعض الهجمات المرتدة كان بإمكاننا التعامل معها بشكل أفضل، لكننا لم نحسن اختيار التمريرة الأخيرة".

وأضاف: "الهدف الثالث جاء من تسديدة عشوائية، وهذا جزء من اللعبة. نحن فزنا وتعادلنا في برشلونة، واليوم كان الحظ في صالحهم".

وتابع: "برشلونة لديه مباراة مؤجلة، ولا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث. لديه أفضلية مهمة، وعلينا أن نكون واعين بالواقع. لن نغير نهجنا، سنواصل العمل مباراة بمباراة، ونفكر في مواجهة إسبانيول".

وواصل: "لم ندافع بشكل جيد منذ بداية اللعب في هدف ليفافندوفسكي، مما كلفنا كثيرًا. سجل روبرت هدفًا رائعًا وأثر علينا، مما جعلنا نشك في أنفسنا. لديهم فريق قوي ويلعبون بشكل جيد. لقد نافسنا بأسلحتنا وهذا الجانب الإيجابي الذي نأخذه من المباراة".

واستمر: "كان جوليان ألفاريز مريضًا قبل يومين، وأصيب بحمى أمس، كما تعرض لمشكلة في المعدة صباح اليوم. لم أكن أنوي إشراكه، لكننا تحدثنا معه، وبذل جهدًا كبيرًا وقدم كل ما لديه. لهذا قمت بإخراجه وإشراك سورلوث، الذي قدم أداءً جيدًا وسجل هدفًا".

وأكمل: "المباراة كانت في لحظة حاسمة. تأخرت في إدخال خوسيه خيمينيز، وكان عليّ إشراكه قبل تنفيذ ركلة البداية بعد الهدف الثاني. لا يعني ذلك أن الأمور كانت ستختلف بوجوده، لكن الفريق كان بحاجة إلى قوة إضافية في النهاية".

وقال دييجو: "برشلونة استغل الفرصة جيدًا، ويجب تهنئتهم، لم نتمكن من أن نكون أقوياء أو الرد بهجمة مرتدة".

وأردف: "نستخلص من المباراة أن اللاعبين والفريق يقاتلون ويقدمون أقصى ما لديهم. الجميع يبذل أقصى جهد ممكن".

واستطرد: "الأمر لا يتعلق بالحظ، بل بالفاعلية. سجلوا الهدف الأول، ثم الثاني، ثم جاء الثالث بعد أن ارتطمت الكرة برينيلدو. لا علاقة للحظ بذلك".

واسترسل: "سبق وقلت إن برشلونة الفريق الذي يلعب كرة القدم الأفضل، سواء كفريق أو بفضل فرديات لاعبيه. نصف أهدافهم جاءت من كرات عرضية، وهم يجيدون استغلالها".

وختم سيميوني: "أشكر الجماهير، من الرائع رؤية الفريق يقاتل والجمهور يقدّر ذلك. والآن علينا العودة إلى التدريبات يوم الأربعاء بنفس الحماس وقبول الواقع الذي نعيشه".
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سيميوني

برشلونة

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