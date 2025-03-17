تصرف غريب من ميسي.. دهس قميص برشلونة بقدمه وتجاهل رفعه عن الأرض

وحقق إنتر انتصارًا ثمينًا بنتيجة 2-1 على مضيفه أتلانتا في ملعب "مرسيدس بنز"، مساء الأحد، بعدما سجل هدف التعادل مبكرًا، قبل أن يحسم البديل فافا بيكاولت الفوز بهدف متأخر.وكان قد أدرك التعادل لإنتر في الدقيقة 20، مسجلًا أول أهدافه في ثاني مباراة له هذا الموسم.وسيخوض أتلانتا مواجهة خارج أرضه أمام إف سي سينسيناتي، يوم السبت، بينما سيكون إنتر في راحة حتى موعد استضافته لفريق فيلادلفيا يونيون في 29 اذار.وأثارت لقطة ودهسه لقميص برشلونة ردود فعل متباينة، إذ ألقى أحد الجماهير في طريق اللاعب الأرجنتيني أثناء دخوله أرض الملعب، لكنه لم يلتقطه أو يتوقف.وواصل طريقه متجاهلًا الذي كان على الأرض، في لقطة أثارت كبيرًا بين مشجعي النادي الكتالوني.