مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

قرعة دوري أبطال للنخبةومن المقرر أن يلتقى السعودي مع غوانغجو الكوري الجنوبي، فيما يواجه السعودي نظيره بوريرام التايلاندي، ويلتقى الفائزان من المباراتين وجها لوجه في الدور نصف النهائي.وفي المواجهتين الأخريين من ربع النهائي، يلتقى النصر السعودي مع يوكوهاما مارينوس الياباني، والسد مع كاواساكي فرونتالي الياباني، حيث يتقابل المتأهلين في نصف النهائي.نظام ربع نهائي دوري أبطال للنخبةومن المقرر أن تقام مباريات دوري أبطال للنخبة بدءا من ربع النهائي بنظام الدورة المجمعة بين أندية الشرق والغرب ومباريات من دور واحد وليست ذهابا وإيابا في خلال الفترة من 25 نيسان ولغاية المباراة النهائية يوم 4 ايار 2025.وتقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال للنخبة يومي 25 و26 نيسان، ثم مباراتي نصف النهائي يومي 29 و30 نيسان، على أن يقام النهائي يوم 4 ايار.المشاركين في دوري أبطال للنخبةحُسم أول مقعدين في ربع نهائي دوري أبطال للنخبة بتأهل كل من السد على حساب الوصل بفوزه 3-1 وكذلك النصر ضد استقلال طهران بفوز العالمي 3-0، بإياب دور الـ16 من دوري أبطال للنخبة.تأهل فريق السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال للنخبة، بعد الفوز في مباراته ضد باختاكور الأوزبكي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، ضمن إياب دور الـ16.ونجح في تعويض خسارة الذهاب 1-0 ليفوز بمجموع المباراتين 4-1، وينتزع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.كما حسم فريق السعودي تأهله لربع نهائي دوري أبطال للنخبة 2024-2025، بعد فوزه على منافسه الريان ، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، بنتيجة 2-0، على ملعب "الإنماء"، في إياب دور الستة عشر.