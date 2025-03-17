مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

قرعة دوري أبطال آسيا
للنخبة
ومن المقرر أن يلتقى الهلال
السعودي مع غوانغجو الكوري الجنوبي، فيما يواجه الأهلي
السعودي نظيره بوريرام يونايتد
التايلاندي، ويلتقى الفائزان من المباراتين وجها لوجه في الدور نصف النهائي.
وفي المواجهتين الأخريين من ربع النهائي، يلتقى النصر السعودي مع يوكوهاما مارينوس الياباني، والسد القطري
مع كاواساكي فرونتالي الياباني، حيث يتقابل المتأهلين في نصف النهائي.
نظام ربع نهائي دوري أبطال آسيا
للنخبة
ومن المقرر أن تقام مباريات دوري أبطال آسيا
للنخبة بدءا من ربع النهائي بنظام الدورة المجمعة بين أندية الشرق والغرب ومباريات من دور واحد وليست ذهابا وإيابا في المملكة العربية السعودية
خلال الفترة من 25 نيسان ولغاية المباراة النهائية يوم 4 ايار 2025.
وتقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا
للنخبة يومي 25 و26 نيسان، ثم مباراتي نصف النهائي يومي 29 و30 نيسان، على أن يقام النهائي يوم 4 ايار.
المشاركين في دوري أبطال آسيا
للنخبة
حُسم أول مقعدين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا
للنخبة بتأهل كل من السد على حساب الوصل بفوزه 3-1 وكذلك النصر ضد استقلال طهران بفوز العالمي 3-0، بإياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا
للنخبة.
تأهل فريق الهلال
السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا
للنخبة، بعد الفوز في مباراته ضد باختاكور الأوزبكي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، ضمن إياب دور الـ16.
ونجح الهلال
في تعويض خسارة الذهاب 1-0 ليفوز بمجموع المباراتين 4-1، وينتزع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.
كما حسم فريق الأهلي
السعودي تأهله لربع نهائي دوري أبطال آسيا
للنخبة 2024-2025، بعد فوزه على منافسه الريان القطري
، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، بنتيجة 2-0، على ملعب "الإنماء"، في إياب دور الستة عشر.