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تعرف على حالة الطقس خلال مباراة العراق والكويت في البصرة

رياضة

2025-03-18 | 04:00
تعرف على حالة الطقس خلال مباراة العراق والكويت في البصرة
1,111 شوهد

السومرية نيوز – الطقس

أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس المتوقعة في مدينة البصرة يوم الخميس المقبل 20 اذار/مارس 2025.

وبحسب القسم فان الطقس سيكون غائم جزئي يتخلله فترات من الصحو وفرص مهيئة لهطول زخات امطار رعدية خفيفة الشدة خلال ساعات النهار، تنتهي مساءً مع استمرار تواجد السحب المتفرقة في الأجواء، كما موضح ادناه:
قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏نص‏‏

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، جاهزيّة ملعب البصرة الدولي لاحتضان مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم (2026).

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حالة الطقس

مباراة العراق والكويت في البصرة

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