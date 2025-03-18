تعرف على حالة الطقس خلال مباراة العراق والكويت في البصرة

وبحسب القسم فان الطقس سيكون غائم جزئي يتخلله فترات من الصحو وفرص مهيئة لهطول زخات امطار رعدية خفيفة الشدة خلال ساعات ، تنتهي مساءً مع استمرار تواجد السحب المتفرقة في الأجواء، كما موضح ادناه:وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، جاهزيّة ملعب الدولي لاحتضان مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم (2026).