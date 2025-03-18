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تعرف على حالة الطقس خلال مباراة العراق والكويت في البصرة
رياضة
2025-03-18 | 04:00
المصدر:
السومرية نيوز
1,111 شوهد
السومرية
نيوز – الطقس
أصدر
قسم التنبؤ الجوي
في
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس المتوقعة في مدينة
البصرة
يوم الخميس المقبل 20 اذار/مارس 2025.
وبحسب القسم فان الطقس سيكون غائم جزئي يتخلله فترات من الصحو وفرص مهيئة لهطول زخات امطار رعدية خفيفة الشدة خلال ساعات
النهار
، تنتهي مساءً مع استمرار تواجد السحب المتفرقة في الأجواء، كما موضح ادناه:
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، جاهزيّة ملعب
البصرة
الدولي لاحتضان مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم (2026).
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