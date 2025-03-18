الإعلان عن جاهزية ملعب البصرة لاحتضان مباراة العراق والكويت

الوزارة اكدت في بيان ورد للسومرية نيوز، "إكمال جميــع المستلزمات التي تتطلبهــا مباراة وضيفه الأزرق في العشرين من الشهر الحالي".وأضاف البيان أن "الوزارة كانت حريصة جداً خلال الفترة الماضية على إظهار بأبهى صورة، من أجل إنجاح مهمة منتخبنا في مواجهة المهمة في طريق التأهل إلى المونديال المقبل".