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مشاهد من تدريبات المنتخب العراقي في البصرة
رياضة
2025-03-18 | 07:51
المصدر:
السومرية نيوز
505 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
خاص المنتخب العراقي، وحدةً تدريبيةً صباح اليوم الثلاثاء، حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم
عدنان
درجال
والنائب الثاني لرئيسِ الاتحاد
يونس
محمود وعضو المكتب التنفيذيّ
أحمد
الموسوي
.
الوحدةُ التدريبيّة أقيمت في مراكز التدريبِ الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في محافظةِ
البصرة
تحضيراً لمُواجهة
الكويت
يوم الخميس المُقبل ضمن الجولةِ السابعة من التصفياتِ المؤهلة لكأسِ العالم 2026.
المشاهدة ادناه:
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https://www.alsumaria.tv/authors
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