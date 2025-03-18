مشاهد من تدريبات المنتخب العراقي في البصرة

الوحدةُ التدريبيّة أقيمت في مراكز التدريبِ الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في محافظةِ تحضيراً لمُواجهة يوم الخميس المُقبل ضمن الجولةِ السابعة من التصفياتِ المؤهلة لكأسِ العالم 2026.المشاهدة ادناه: