رونالدو سيصبح رئيس البرتغال.. تصريح مثير من خصم كريستيانو!

وتستضيف الدنمارك
منتخب البرتغال
في ملعب "باركن" بالعاصمة كوبنهاغن يوم الخميس على أن يلتقيا في لشبونة
في "جوزيه ألفالادي" يوم الأحد المقبل، في ربع نهائي دوري الأمم
الأوروبية.
ومن جانبه رشح مورتن هيولماند، قائد فريق سبورتنغ لشبونة
والذي يلعب في العاصمة البرتغالية
منذ عام 2023 رونالدو
لأن يصبح رئيساً للجمهورية بسبب شعبيته الطاغية في بلاده.
وقال هيولماند في تصريحات لقناة "سبورت تي في" الدنماركية: "سبورتنغ لشبونة
فخور بكون كريستيانو رونالدو
مثل النادي من قبل".
وواصل: "إن رونالدو
يحدث فارقاً كبيراً في البرتغال
بأثرها وليس في سبورتنغ فقط، لو ترشح لرئاسة الجمهورية لفاز بالمنصب".
وقارن لاعب الوسط الدنماركي الأجواء في البرتغال
حيث يلعب الآن بنظيرتها في إيطاليا
التي عاش فيها 3 سنوات مع فريق ليتشي: "في إيطاليا
يعشقون كرة القدم أيضاً ولكن الناس هنا أكثر حماسة مع اللعبة".
وعن مواجهة الجماهير البرتغالية
في معقل فريقه سبورتنغ لشبونة
"جوزيه ألفالادي" عبر النجم الدنماركي عن حماسته الشديدة: "حين سحبت القرعة شعرت بسعادة بالغة وزادت حماستي أكثر حين أدركت أن الإياب سيكون هنا".
وواصل: "سيمثل الأمر تجربة خاصة للغاية بالنسبة لي أن أدخل الملعب وأستخدم غرفة ملابس الضيوف للمرة الأولى".
يذكر أن شعبية كريستيانو رونالدو
في البرتغال
وحول العالم كبيرة للغاية لما حققه من إنجازات عبر مسيرته وتتويجه 5 مرات بالكرة الذهبية إلى جانب 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا وقيادته البرتغال
للقبي كأس أمم أوروبا 2016 ودوري أمم أوروبا 2019.