وتستضيف منتخب في ملعب "باركن" بالعاصمة كوبنهاغن يوم الخميس على أن يلتقيا في في "جوزيه ألفالادي" يوم الأحد المقبل، في ربع نهائي الأوروبية.ومن جانبه رشح مورتن هيولماند، قائد فريق سبورتنغ والذي يلعب في العاصمة منذ عام 2023 لأن يصبح رئيساً للجمهورية بسبب شعبيته الطاغية في بلاده.وقال هيولماند في تصريحات لقناة "سبورت تي في" الدنماركية: "سبورتنغ فخور بكون مثل النادي من قبل".وواصل: "إن يحدث فارقاً كبيراً في بأثرها وليس في سبورتنغ فقط، لو ترشح لرئاسة الجمهورية لفاز بالمنصب".وقارن لاعب الوسط الدنماركي الأجواء في حيث يلعب الآن بنظيرتها في التي عاش فيها 3 سنوات مع فريق ليتشي: "في يعشقون كرة القدم أيضاً ولكن الناس هنا أكثر حماسة مع اللعبة".وعن مواجهة الجماهير في معقل فريقه سبورتنغ "جوزيه ألفالادي" عبر النجم الدنماركي عن حماسته الشديدة: "حين سحبت القرعة شعرت بسعادة بالغة وزادت حماستي أكثر حين أدركت أن الإياب سيكون هنا".وواصل: "سيمثل الأمر تجربة خاصة للغاية بالنسبة لي أن أدخل الملعب وأستخدم غرفة ملابس الضيوف للمرة الأولى".يذكر أن شعبية في وحول العالم كبيرة للغاية لما حققه من إنجازات عبر مسيرته وتتويجه 5 مرات بالكرة الذهبية إلى جانب 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا وقيادته للقبي كأس أمم أوروبا 2016 ودوري أمم أوروبا 2019.