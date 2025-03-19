أسود الرافدين بالأبيض لمواجهة الأزرق الكويتي غداً

وذكر بيان للاتحاد ورد لـ نيوز، ان "المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بمباراةِ والكويت ضمن جولةِ التصفيات الآسيويّة المؤهلة الى مونديال 2026، عقد في فندق الموفمبيك".واضاف، ان "الجانب العراقيّ مثله المديرُ الإداريُّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم، وطبيب المنتخب الوطنيّ قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم، وتقررَ أن يرتدي منتخبنا الطقمَ الأبيض الكامل، وحراسه اللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ اللونَ الأزرق الكامل، وحراسه اللون الأسود، ويرتدي الحكامُ اللونَ الأحمر".