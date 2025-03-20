انطلاق مباراة العراق والكويت ضمن تصفيات المونديال

انطلقت، مساء اليوم الخميس، مباراة والكويت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب جذع النخلة في مدينة مباراة المنتخبين. ويمتلك المنتخب العراقي 11 نقطة بينما يبلغ رصيد نظيره أربع نقاط ضمن من التصفيات.