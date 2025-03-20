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العراق يقتنص تعادلا قاتلا أمام الكويت بتصفيات المونديال

رياضة

2025-03-20 | 16:15
العراق يقتنص تعادلا قاتلا أمام الكويت بتصفيات المونديال
8,385 شوهد

اقتنص المنتخب العراقي لكرة القدم، الخميس، تعادلا قاتلا أمام نظيره الكويتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهت المباراة التي جرت على ملعب جذع النخلة في البصرة بهدفين لكل المنتخبين بعد أن كان المنتخب الكويتي متقدما بهدفين حتى الدقيقة 90 ليسجل العراق هدفين وتنتهي المباراة بالتعادل.
 
وبهذه النتيجة يرفع المنتخب العراقي رصيده الى 12 نقطة بينما بلغ رصيد نظيره الكويتي خمس نقاط.
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