العراق يقتنص تعادلا قاتلا أمام الكويت بتصفيات المونديال

اقتنص المنتخب العراقي لكرة القدم، الخميس، تعادلا قاتلا أمام نظيره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهت المباراة التي جرت على ملعب جذع النخلة في بهدفين لكل المنتخبين بعد أن كان المنتخب متقدما بهدفين حتى الدقيقة 90 ليسجل هدفين وتنتهي المباراة بالتعادل.

وبهذه النتيجة يرفع المنتخب العراقي رصيده الى 12 نقطة بينما بلغ رصيد نظيره خمس نقاط.