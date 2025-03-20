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أول تعليق لكاساس بعد مباراة اليوم
رياضة
2025-03-20 | 16:54
المصدر:
السومرية نيوز
11,509 شوهد
اعتبر مدرب المنتخب العراقي
خيسوس
كاساس
، الخميس، أن المنتخب العراقي كان الأفضل في مباراته أمام نظيره
الكويتي
لكن لم يحالفه الحظ.
وقال
كاساس
خلال المؤتمر الصحافي بعد التعادل أمام
الكويت
، "الاداء لم يكن سيئا ولم يحالفنا الحظ و
بالتأكيد لم تكن النتيجة التي نطمح إليها وكنا الأفضل في المباراة".
وأضاف "نجحنا بصناعة العديد من الفرص ولم ننجح في التسجيل"، مشيرا الى أن "المنتخب
الكويتي
كان متألقاً من الناحية الدفاعية".
وتعادل
العراق
والكويت بهدفين لكل منهما في ملعب جذع النخلة بمدينة
البصرة
ضمن التصفيات المؤهلة الى
كأس العالم
2026.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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