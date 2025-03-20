أول تعليق لكاساس بعد مباراة اليوم

وقال خلال المؤتمر الصحافي بعد التعادل أمام ، "الاداء لم يكن سيئا ولم يحالفنا الحظ و بالتأكيد لم تكن النتيجة التي نطمح إليها وكنا الأفضل في المباراة".

وأضاف "نجحنا بصناعة العديد من الفرص ولم ننجح في التسجيل"، مشيرا الى أن "المنتخب كان متألقاً من الناحية الدفاعية".

وتعادل والكويت بهدفين لكل منهما في ملعب جذع النخلة بمدينة ضمن التصفيات المؤهلة الى 2026.