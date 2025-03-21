مانشستر سيتي يسعى لصفقة مدوية بضم نجم برشلونة

ووفقا لصحيفة "إل ناسيونال" فإن سيتي يسعى للفوز بخدمات اللاعب البرازيلي رافينيا جناح برشلونة الإسباني لتدعيم الخط الهجومي.وأكدت الصحيفة أن سيتي يجهز عرضا للحصول على خدمات رافينيا مقابل 80 مليون يورو بناء على طلب المدرب غوارديولا.ويعيش اللاعب البرازيلي حالة من التألق اللافت في الموسم الحالي مع برشلونة حيث سجل 27 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة خلال 42 مباراة خاضها مع "البارسا" هذا الموسم.تجدر الإشارة إلى أن سيتي خرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا على يد الإسباني بالملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي.