الجزائر تتصدر مجموعتها المؤهلة لكأس العالم بعد تخطي بتسوانا

وأنهى المنتخب الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله أمين جويري في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الهدف الثاني عن طريق محمد عمورة في الدقيقة 52 ثم سجل تيبوجو كوبيلانج هدفا للمنتخب في الدقيقة 70 قلص به الفارق، إلا أن محمد عمورة سجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب في الدقيقة 74.ورفع المنتخب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب موزمبيق، الذي كان تغلب على منتخب أوغندا 3 _ 1 أمس الخميس.في المقابل، توقف رصيد منتخب عند 6نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف منتخب ، وبفارق الأهداف أمام أوغندا.ويعد الفوز هو الثاني على التوالي للمنتخب والرابع له بشكل عام في التصفيات مقابل الخسارة في مباراة واحدة، فيما كانت هذه الخسارة هي الثالثة لمنتخب في التصفيات بشكل عام مقابل الفوز في مباراتين.ويلتقي في وقت لاحق من اليوم منتخب مع ضيفه الصومال.ويلتقي المنتخب مع منتخب موزمبيق يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ستحسم صدارة هذه المجموعة، مع فيما يلتقي منتخب مع الصومال في ذات اليوم.