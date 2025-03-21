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الفيفا يستبعد نادي ليون المكسيكي من مونديال الأندية ويجهز البديل
رياضة
2025-03-21 | 14:24
المصدر:
وكالات
538 شوهد
أعلن
الاتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، استبعاد ليون المكسيكي من
كأس العالم
للاندية المقررة الصيف المقبل في
الولايات المتحدة
، على أن يكشف عن هوية النادي البديل في وقت لاحق.
وقال الفيفا في بيان: "بعد ان تم فتح تحقيق في اجراءات تأديبية بحق ناديي ليون وباتشكوا، قرر رئيس لجنة الانضباط إحالة الملف إلى لجنة الاستئناف في فيفا بحسب المادة 56 الفقرة الثالثة من قانون الانضباط".
وأضاف: "بعد تقييم جميع الأدلة المقدمة، قرر رئيس لجنة الاستئناف في فيفا أن نادي باتشوكا ونادي ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بتعدد ملكية الأندية المحددة بموجب المادة 10، الفقرة 1، من لوائح
كأس العالم
للأندية".
وتعود ملكية ليون وباتشوكا لنفس المجموعة "غروبو باتشوكا" وبالتالي لن يتمكن الاثنان من المشاركة وسيبقى باتشوكا، المتوج بلقب دوري أبطال الكونكاكاف 2024، إلى جانب مواطنه الآخر مونتيري،
بطل
البطولة ذاتها لعام2021، فيما استبعد ليون "تماشيا مع المادة 10، الفقرة 4" وفق ما أفاد فيفا، مضيفا "على أن يتم الإعلان عن النادي الذي سيحل محله في الوقت المناسب".
وكان من المفترض أن يتواجه ليون مع
تشيلسي
الإنجليزي ثم الترجي التونسي وفلامنغو البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ويشارك في
الحلة
الجديدة من البطولة 32 فريقا تم توزيعها على ثماني مجموعات، على أن تقام مبارياتها بين 14 يونيو و13 يوليو.
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