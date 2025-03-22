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بالصور.. أسود الرافدين يكثفون تدريباتهم لمواجهة منتخب فلسطين

رياضة

2025-03-22 | 15:40
بالصور.. أسود الرافدين يكثفون تدريباتهم لمواجهة منتخب فلسطين
1,919 شوهد

كثف المنتخب الوطني العراقي تدريباته مساء اليوم السبت، وذلك بخوضه وحدة تدريبية مسائية في مدينة البصرة تحضيرًا لمواجهة منتخبِ فلسطين يوم الثلاثاء المقبل في العاصمةِ الأردنية عمان ضمن الجولةِ الثامنة من التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء ماركو فرج الذي تعرضَ لوعكةٍ صحيةٍ، فضّل على أثرها الجهازُ الطبي منحَ اللاعب الراحةَ على أمل معاودته التدريبات غداً.
 
ومن المؤملِ أن يخوضَ منتخبنا وحدة تدريبية صباحية غداً الأحد قبل أن يتوجهَ إلى العاصمةِ الأردنية للتحضيرِ لمُواجهةِ فلسطين يوم الثلاثاء 25 من الشهر الحالي في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيتِ عمّان في مواجهةٍ يحتضنها ستاد عمّان الدوليّ.
 
أدناه صور نشرها موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم..
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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المنتخب العراقي

البصرة

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