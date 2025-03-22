بالصور.. أسود الرافدين يكثفون تدريباتهم لمواجهة منتخب فلسطين

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء ماركو فرج الذي تعرضَ لوعكةٍ صحيةٍ، فضّل على أثرها الجهازُ الطبي منحَ اللاعب الراحةَ على أمل معاودته التدريبات غداً.

ومن المؤملِ أن يخوضَ منتخبنا وحدة تدريبية صباحية غداً الأحد قبل أن يتوجهَ إلى العاصمةِ الأردنية للتحضيرِ لمُواجهةِ فلسطين يوم الثلاثاء 25 من الشهر الحالي في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيتِ عمّان في مواجهةٍ يحتضنها ستاد عمّان الدوليّ.

أدناه صور نشرها موقع لكرة القدم..