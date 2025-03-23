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فخ ميسي يرعب برشلونة.. هل يتكرر السيناريو مع يامال؟

رياضة

2025-03-23 | 09:24
فخ ميسي يرعب برشلونة.. هل يتكرر السيناريو مع يامال؟
578 شوهد

يعمل مسؤولو برشلونة على تجنب وقوع النادي مجددا في الفخ الذي عاشه مع أسطورته ليونيل ميسي، عند التفاوض مع النجم الحالي لامين يامال.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن تجديد عقد اللاعب الموهوب لامين يامال لن يكون أمرًا سهلًا، رغم الهدوء الذي يبديه كل من اللاعب ووكيله، خورخي مينديز، الذي لا يتوقف عن التأكيد بأن اللاعب الأعسر سيبقى في برشلونة.

وجدد لامين يامال عقده مع برشلونة في صيف 2023 حتى عام 2026، حيث لم يكن بالإمكان تمديده لفترة أطول بسبب القوانين التي تمنع توقيع القصر عقود تزيد عن 3 سنوات.

ومع ذلك، تم الاتفاق حينها على شروط مفترضة لتمديد عقد يامال حتى عام 2030 عندما يبلغ اللاعب 18 عامًا.

وقالت الصحيفة الإسبانية: "مع انفجار يامال الكروي، أصبحت هذه الشروط قديمة تمامًا، واضطرت الأطراف المعنية إلى إعادة التفاوض على شروط جديدة".

ويرغب برشلونة في تقديم عقد تصاعدي ليامال، لتجنب تكرار الخطأ الذي حدث مع ليونيل ميسي، حيث أدت التجديدات المتكررة وتحسينات العقد إلى وصول راتب البرغوث إلى أرقام غير قابلة للتحمل بالنسبة لإيرادات البارسا.

وأضافت: "خلال سنوات ميسي في برشلونة، وقع النجم الأرجنتيني على 9 تجديدات للعقد، المرة الأولى كانت عندما كان يبلغ 18 عامًا، وكان خوان لابورتا رئيسًا للنادي، وفي يونيو/ حزيران 2005، مدد ميسي عقده حتى عام 2010، لكنه حصل على تحسين مالي بعد 3 أشهر فقط".

وتابعت: "في يناير/ كانون الثاني 2007، عاد ميسي مرة أخرى إلى مكاتب النادي لتوقيع تجديد ثالث حتى 2014، لكن في عام 2008، تم تعديل عقده مجددًا بسبب تأثيره المتزايد مع فريق جوارديولا".

وواصلت: "في عام 2009، وقع ميسي على تمديد جديد بعد تحقيق الثلاثية الأولى للنادي، ولم تكن هناك أي تغييرات حتى جاء التجديد التالي في عام 2012، وبعد ذلك بعامين، وقبل انطلاق كأس العالم 2014، جدد البرغوث عقده مرة أخرى".

وأكملت "أما التمديد الثامن، فكان في يونيو/ حزيران 2017، ولم تمر سوى 5 أشهر حتى وقع على التجديد التاسع".

واختتمت: "ميسي كان يجدد عقده أو يحصل على تحسينات مالية كل عامين تقريبًا، وفي الوقت الحالي، يسير يامال على نفس المسار، وهو ما يحاول برشلونة تجنبه، رغم إدراكه التام بأن لامين يجب أن يكون الأعلى أجرًا في الفريق، لأنه بالفعل أصبح من بين أفضل لاعبي العالم".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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ميسي

يامال

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