أسود الرافدين بالطقم الأخضر في مواجهة نظيره الفلسطيني غدا

ومثّل الجانب العراقيّ كلٌ من المديرِ الإداريّ للمنتخبِ الوطني مهدي كريم، وطبيب المنتخب الدكتور قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم.وتقرر خلال المؤتمر أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللونَ الأصفر، بينما سيرتدي المنتخبُ الفلسطينيّ الطقمَ الأبيض الكامل وحارس مرماه اللون الأسود، بينما يرتدي الطاقمُ التحكيميّ اللون الأحمر.