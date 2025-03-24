كاساس يثير القلق: مباراتنا مع فلسطين لن تكون سهلة

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته نيوز، ان "مباراتنا أمام فلسطين لن تكون سهلة"، مبينا ان "هناك حرص على اهداء الفوز للشعب العراقي".وأضاف "يجب على الجماهير ان تكون على قدر عالي من الفهم ويكونوا ايجابيين ونحتاج منهم الى الثقة".