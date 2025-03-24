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كاساس يثير القلق: مباراتنا مع فلسطين لن تكون سهلة
رياضة
2025-03-24 | 09:45
2,123 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
اثار مدرب منتخبنا الوطني
خيسوس
كاساس
، اليوم الاثنين، القلق حول لعبة منتخبنا الوطني امام نظيره الفلسطيني غدا.
وقال
كاساس
في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته
السومرية
نيوز، ان "مباراتنا أمام فلسطين لن تكون سهلة"، مبينا ان "هناك حرص على اهداء الفوز للشعب العراقي".
وأضاف "يجب على الجماهير ان تكون على قدر عالي من الفهم ويكونوا ايجابيين ونحتاج منهم الى الثقة".
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