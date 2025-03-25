في مباراة حاسمة.. العراق يلاقي فلسطين اليوم

ويتطلع منتخبنا إلى استعادة نغمة الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام وإنعاش أمل خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشرتين عن المجموعة قبل ولوج جولتي الحسم مطلع حزيران المقبل.واستعد منتخبنا لهذا اللقاء المهم عبر وحدات تدريبية مكثفة أقيمت في ، فضلاً عن وحدة تدريبية أقيمت مساء أمس في الملعب الذي سيحتضن مواجهة الليلة من أجل الاعتياد على الأجواء العامة وكذلك أرضية الملعب.ويدخل منتخبنا المباراة وهو يعاني غياب ثلاثة لاعبين بارزين لأسباب مختلفة، هم علي الحمادي الذي تعرض للإصابة قبل لقاء ، وماركو فرج بسبب عارض صحي، فضلاً عن ميرخاس دوسكي بداعي تراكم البطاقات الصفراء.ولن يجد المدرب الإسباني خيسوس كاساس أي صعوبات في تعويض تلك الغيابات، لاسيما أنه استبق الأحـداث عندما قرر دعوة (30) لاعباً للقائمة النهائية تحسبًا لأي طارئ من الممكن أن يصادف منتخبنا.وفي نفس السياق سيخوض منتخب مواجهة صعبة للغاية خارج قواعده أمام كوريا الجنوبية ظهر اليوم، بينما يستقبل منتخب نظيره العماني.تجدر الإشارة إلى أنَّ منتخب كوريا الجنوبية يقف في صدارة المجموعة الثانية برصيد (15) نقطة، يليه ومنتخبنا الوطني وفي جعبة كل منهما (12) نقطة، ويحتل منتخب الترتيب الثالث (7) نقاط ومن ثم (5) نقاط وأخيرًا فلسطين بـ(3) نقاط.