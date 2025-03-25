مواجهة "سايتاما" تنتهي "صفرية" بين اليابان والسعودية

ويحتل منتخب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق 10 نقاط عن منتخب المتصدر بـ20 نقطة والذي ضمن بطاقة التأهل.ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى ، في حين يتحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.