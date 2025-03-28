رغم تأهلها.. قرار مفاجئ من ترامب بابعاد إيران عن كأس العالم 2026

وتأهلت للمونديال الذي سيقام في وكندا والمكسيك بعد تعادلها مع أوزبكستان (2-2) الثلاثاء الماضي، بفضل هدفين سجلهما النجم مهاجم إنتر ، لتصبح ثاني منتخب آسيوي يضمن مقعدا في البطولة بعد ، وبذلك ضمن المنتخب الإيراني المشاركة في للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في تاريخه.ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تهديده بمنع من دخول الأراضي الأمريكية، مستندا إلى القرار الذي اتخذه خلال ولايته الرئاسية بحظر دخول مواطني 41 دولة، بينها إيران.ورغم عدم تأكيد لهذا الإجراء، إلا أن التصريحات أثارت مخاوف من تسييس الرياضة وتحويلها أداة للضغوط السياسية.ويتناقض هذا التهديد مع مبادئ التي تحرم تدخل السياسة في الشؤون الرياضية، مما يطرح تساؤلات حول موقف من هذه التصريحات.كما حذر خبراء من أن "استبعاد إيران لأسباب سياسية قد يضعف مصداقية البطولة، ويهدد قيمتها كمنصة عالمية توحد الشعوب عبر المنافسة الرياضية النزيهة".وجاء هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-الإيرانية توترا مستمرا، مما يزيد من مخاطر انعكاس الأجواء السياسية على المشهد الرياضي العالمي.