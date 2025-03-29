فاعلية مرموش تهزم صلاح في الدوري الإنجليزي

وانضم مرموش للسيتي في كانون الثاني الماضي، قادمًا من آينتراخت ، بينما يلعب صلاح في منذ عام 2017.ونجح مرموش في تسجيل أربعة أهداف في أول ست مباريات يلعبها بشكل أساسي بقميص ، من بينها ضد ، بالإضافة إلى هدف آخر في شباك .وبحسب الموقع الرسمي للبريميرليج، فإن أبرز نقاط القوة التي أظهرها مرموش مع حتى الآن، هي دقته الكبيرة أمام المرمى، حيث يحتل المركز الثاني بين جميع لاعبي الدوري من حيث الفاعلية التهديفية (معدل تحويل الفرص إلى أهداف).وكشف عن قائمة تضم 4 لاعبين سجلوا 4 أهداف على الأقل في البريميرليج، هم الأكثر تأثيرا فيما يتعلق بالفاعلية التهديفية هذا الموسم، ورتبهم كالتالي:1- (نوتينجهام فورست) - 33.96%2- (مانشستر سيتي) - 28.57%3- (نيوكاسل) - 27.54%4- (ليفربول) - 25.47%