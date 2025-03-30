قمة من العيار الثقيل.. القوة الجوية يواجه الشرطة في "دوري النجوم" اليوم

ويأمل فريق الشرطة، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة (خاض 22 مباراة فقط)، الاقتراب أكثر من والزوراء في صدارة ترتيب الدوري العراقي، فيما سيكون "الصقور" أمام تحدي مواصلة المنافسة على اللقب كونهم يحتلون المركز الرابع برصيد 41 نقطة من 24 مواجهة.وقبل القمة المرتقبة، أعلن التعاقد مع المهاجم الليبيري وليام جيبور (33 عاماً)، في صفقة انتقال حر، على أمل إنهاء أزمة التهديف التي تلاحق الفريق منذ انطلاق الموسم، بينما يملك نظيره "القيثارة" هدافين من العيار الثقيل، على رأسهم متصدر ترتيب هدافي مسابقة الدوري العراقي ميمي الذي سجل 19 هدفاً، إضافة للمتألق السوري محمود المواس.وعاد المدرب المصري مؤمن لقيادة فريق الشرطة قبل فترة التوقف الدولي خلفاً لمواطنه ، وكان قد قاد فريق الشرطة في فترتين؛ إذ توج في الأولى بلقب الدوري، وفي الثانية بلقبي الدوري والكأس.ومن جهته، قرر مدرب لؤي صلاح العدول عن قرار استقالته من تدريب الفريق الذي اتخذه قبل أيام قليلة، وعاد إلى قيادة تدريبات من أجل تحضيره لخوض مواجهة القمة أمام الشرطة، حامل اللقب، التي ستُجرى على في العاصمة .