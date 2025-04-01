هبطت بمطار بغداد.. تنويه من الخطوط الجوية حول رحلة اسطنبول - نجف

وذكرت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "في ما يتعلق بالرحلة المتوجهة من مطار أسطنبول الى ، تؤكد إدارة عدم وجود خلل فني بالرحلة".واشارت الى ان "الإدارة وجهت بالتحقيق لبيان أسباب الهبوط في بدلاً من مطار النجف".