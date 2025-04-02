الاعلام الإيراني "مندهش": مدربنا السابق سيقود العراق مباراتين مقابل نصف مليون دولار

وقالت وسائل الاعلام الإيرانية، ان تقارير تتحدث عن موافقة كيروش على قيادة المنتخب العراقي خلفا لكاساس، مقابل 600 ألف دولار للجلوس على مقاعد البدلاء للمنتخب الوطني في المباراتين المقبلتين أمام والأردن في الدور الثالث من تصفيات 2026.واكملت وسائل الاعلام الإيرانية انه "إذا اعتبرنا سعر الدولار يعادل 103 آلاف ، فإن كيروش سيحصل على 61.8 مليار من المسؤولين العراقيين مقابل هاتين المباراتين، ولم يرد حتى الآن بشكل إيجابي على طلب كيروش".ستضيف المنتخب العراقي منتخب ضمن المجموعة الثالثة من الدور الثالث لتصفيات 2026 يوم الخميس 5 حزيران/ كما يحل ضيفاً على منتخب يوم الثلاثاء 10 حزيران، ويحتل حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، خلف الجنوبية والأردن.