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نيمار يرقص ويشعل غضب جماهير سانتوس

رياضة

2025-04-02 | 14:09
نيمار يرقص ويشعل غضب جماهير سانتوس
المصدر:
وكالات
202 شوهد

أغضب النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، جماهير سانتوس، بسبب ظهور مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص، بينما يغيب عن الفريق بسبب الإصابة.

ويترأس نيمار فريق فوريا، المشارك في دوري الملوك للكرة السباعية، والذي أسسه زميله السابق في برشلونة، جيرارد بيكيه.

وفاز فريق نيمار على ريال إيليت، بنتيجة 4-2، وكاد البرازيلي أن يسدد ركلة جزاء، حيث يُسمح لرؤساء الفرق بذلك، لكنه قرر عدم التسديد في النهاية.

وبعد المباراة، ظهر نيمار وهو يحتفل بالفوز، مع بعض المشجعين والمشاركين في الدوري، بالإضافة إلى رقصه مع إحدى المغنيات.

وهو ما عرضه لهجوم كبير من جماهير سانتوس، حيث اتهمه البعض بالتهرب من لعب كرة القدم، مفضلًا الحفلات والسهرات.

وعاد نيمار إلى ناديه القديم، في كانون ثان الماضي، بعد انتهاء تجربته مع الهلال السعودي.

ولعب نيمار مع سانتوس 7 مباريات، هذا الموسم، وساهم في 6 أهداف، حيث سجل 3 وصنع 3، قبل أن يتعرض للإصابة في آذار الماضي.
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نيمار

رقص

سانتوس

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