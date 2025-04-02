نيمار يرقص ويشعل غضب جماهير سانتوس

ويترأس فريق فوريا، المشارك في دوري الملوك للكرة السباعية، والذي أسسه زميله السابق في برشلونة، .وفاز فريق على إيليت، بنتيجة 4-2، وكاد البرازيلي أن يسدد ركلة جزاء، حيث يُسمح لرؤساء الفرق بذلك، لكنه قرر عدم التسديد في النهاية.وبعد المباراة، ظهر نيمار وهو يحتفل بالفوز، مع بعض المشجعين والمشاركين في الدوري، بالإضافة إلى رقصه مع إحدى المغنيات.وهو ما عرضه لهجوم كبير من جماهير ، حيث اتهمه البعض بالتهرب من لعب كرة القدم، مفضلًا الحفلات والسهرات.وعاد نيمار إلى القديم، في كانون ثان الماضي، بعد انتهاء تجربته مع .ولعب نيمار مع 7 مباريات، هذا الموسم، وساهم في 6 أهداف، حيث سجل 3 وصنع 3، قبل أن يتعرض للإصابة في آذار الماضي.