أزمة في الاتحاد العراقي بسبب أموال كسر عقد كاساس

وقرر ، إقالة المدرب الإسباني بسبب تراجع نتائج منتخب في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.وترأس رئيس ، اجتماعا مهما مع حاشية المدرب الإسباني خيسوس كاساس من أجل إنهاء عقد المدرب بالتراضي من دون دفع الشرط الجزائي البالغ 500 ألف دولار وفق ما ينص عليه العقد بين الطرفين، حيث يتولى درجال رئاسة اللجنة التي تتألف أيضا من نائبه وعضوية محمد ناصر ورشا طالب وبحضور المستشار القانوني للاتحاد جمال .والاجتماع كان مغلقا بين اللجنة وبين حاشية المدرب الإسباني في مقر ، حيث كان الهدف من الاجتماع هو إقناع المدرب خيسوس كاساس بالتنازل عن الشرط الجزائي في عقده، خصوصا بعدما التمس رغبة من المدرب بعدم وضع معرقلات أمام إنهاء عقده، خصوصا أن الإسباني بات غير مرغوب فيه في بسبب الجماهيري الذي تسبب به عقب الخسارة أمام فلسطين في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية وهو ما لم يتقبله الشارع الرياضي.كما ان اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم للجلوس مع خيسوس كاساس ووكيل أعماله، كان هدفها في البداية هو جس نبض المدرب وفريقه القانوني، إلا أن كاساس أحبط درجال مجددا بعدما أحبطه بنتيجتي مباراتي وفلسطين، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لحل الأمور بالتراضي والاتحاد العراقي يتجه الآن إلى دفع الشرط الجزائي بالكامل على الرغم من الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها في الوقت الحالي، خصوصا أن دولة العراق لم تقر الموازنة الاتحادية لهذا العام حتى الآن.ووجد الاتحاد العراقي لكرة القدم، نفسه في ورطة جديدة الآن لا سيما أن الأموال غير متوفرة وتحتاج إلى دعم وقرار حكومي من العراقي وبما أن الاتحاد العراقي أقر بعدم توفر السيولة لدى الحكومة، يعمل حاليا على توفير مبلغ الإقالة من قبل الشركات الراعية وفي حال اضطر العراق إلى استخدام هذا الخيار فإن الأموال لن تكون متوفرة لإبرام صفقة التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لذلك سيحاول الاتحاد تأجيل حسم عقد كاساس على أمل الحصول على الدعم الحكومي، بحسب winwin.ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد غد السبت اجتماعا لأعضاء المكتب التنفيذي من أجل النظر في مسألة المدرب الجديد لمنتخب كي يقود الفريق في مباراتي والأردن في التصفيات المونديالية.