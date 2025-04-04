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أزمة في الاتحاد العراقي بسبب أموال كسر عقد كاساس

رياضة

2025-04-04 | 03:25
أزمة في الاتحاد العراقي بسبب أموال كسر عقد كاساس
3,232 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تسبب الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق المقال بإحباط جديد لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، بعدما تولى الأخير رئاسة لجنة تسوية عقد المدرب بعد اتخاذ قرار إقالته.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقالة المدرب الإسباني بسبب تراجع نتائج منتخب العراق في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وترأس رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اجتماعا مهما مع حاشية المدرب الإسباني خيسوس كاساس من أجل إنهاء عقد المدرب بالتراضي من دون دفع الشرط الجزائي البالغ 500 ألف دولار وفق ما ينص عليه العقد بين الطرفين، حيث يتولى درجال رئاسة اللجنة التي تتألف أيضا من نائبه يونس محمود وعضوية محمد ناصر ورشا طالب وبحضور المستشار القانوني للاتحاد جمال الأسدي.

والاجتماع كان مغلقا بين اللجنة وبين حاشية المدرب الإسباني في مقر الاتحاد العراقي، حيث كان الهدف من الاجتماع هو إقناع المدرب خيسوس كاساس بالتنازل عن الشرط الجزائي في عقده، خصوصا بعدما التمس الاتحاد العراقي رغبة من المدرب بعدم وضع معرقلات أمام إنهاء عقده، خصوصا أن الإسباني بات غير مرغوب فيه في العراق بسبب الغضب الجماهيري الذي تسبب به عقب الخسارة أمام فلسطين في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية وهو ما لم يتقبله الشارع الرياضي.

كما ان اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم للجلوس مع خيسوس كاساس ووكيل أعماله، كان هدفها في البداية هو جس نبض المدرب وفريقه القانوني، إلا أن كاساس أحبط درجال مجددا بعدما أحبطه بنتيجتي مباراتي الكويت وفلسطين، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لحل الأمور بالتراضي والاتحاد العراقي يتجه الآن إلى دفع الشرط الجزائي بالكامل على الرغم من الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها في الوقت الحالي، خصوصا أن دولة العراق لم تقر الموازنة الاتحادية لهذا العام حتى الآن.

ووجد الاتحاد العراقي لكرة القدم، نفسه في ورطة جديدة الآن لا سيما أن الأموال غير متوفرة وتحتاج إلى دعم وقرار حكومي من رئيس الوزراء العراقي وبما أن الاتحاد العراقي أقر بعدم توفر السيولة لدى الحكومة، يعمل حاليا على توفير مبلغ الإقالة من قبل الشركات الراعية وفي حال اضطر العراق إلى استخدام هذا الخيار فإن الأموال لن تكون متوفرة لإبرام صفقة التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لذلك سيحاول الاتحاد تأجيل حسم عقد كاساس على أمل الحصول على الدعم الحكومي، بحسب winwin.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد غد السبت اجتماعا لأعضاء المكتب التنفيذي من أجل النظر في مسألة المدرب الجديد لمنتخب أسود الرافدين كي يقود الفريق في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في التصفيات المونديالية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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أزمة في الاتحاد العراقي

أموال كسر عقد كاساس

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