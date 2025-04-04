ناد الماني يطلب التعاقد مع دي بروين

ونشر فولفسبورغ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عزيزي كيفن، هل تتذكر؟ أنا وأنت قبل عشرة أعوام؟ ما رأيك أن نعود معا مرة أخرى؟".ولعب (33 عاما) في فولفسبورغ خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2015، قبل أن يحقق مسيرة مليئة بالألقاب مع ، حيث توج معه بالعديد من البطولات، من بينها دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز.وكان قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة عبر منصة "إكس"، أنه سيترك بمجرد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري، دون أن يحدد وجهته المقبلة، ولكن هناك شائعات تشير إلى أنه قد ينهي مسيرته الرياضية في أو .