زاخو يتصدر "نجوم العراق" بعد فوزه على الشرطة

‏وجرت المباراة على عند الساعة الـ9:00 مساءً، وفاز فريق بهدفين دون مقابل للشرطة.‏وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 52 بالمركز الاول، بينما تجمد رصيد الشرطة عند النقطة 50 بالمركز الثالث.