ما حقيقة منح كاساس فرصة جديدة لقيادة المنتخب العراقي؟

ويملك بنداً في عقده مع ، يجبر الأخير على دفع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار، حال إقالته من منصبه، مع ضرورة إخطاره بالإقالة، قبل شهر على أقل تقدير.كما ان عرض على تخفيض المبلغ، من أجل دفعه بالكامل مرة واحدة، أو منحه قيمة الشرط الجزائي، مع راتب شهر وقدره 50 ألف دولار، لكن على دُفعات. لكن كاساس طلب من إرسال جميع التفاصيل في رسمي، كما أنه لم يطلب منحه فرصة جديدة لقيادة منتخب ، خلال المواجهات المتبقية من تصفيات مونديال 2026، كما أُشيع أخيراً.وفي ظل ترشيح أسماء عالمية لخلافة كاساس، على رأسها كارلوس كيروش (72 عاماً)، والإسباني ماركيز لوبيز (63 عاماً)، إضافة إلى عدة خيارات محلية، يتقدمها شاكر وباسم قاسم وراضي ، بالتزامن مع الأزمة المالية، التي يعانيها الاتحاد العراقي، ربما سترجح كفة المدرب المحلي على حساب الأجنبي، وتجعله الخيار الأقرب إلى قيادة "أسود الرافدين"، خلال الفترة المقبلة.