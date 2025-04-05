ما حقيقة منح كاساس فرصة جديدة لقيادة المنتخب العراقي؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رسوم ترامب تضرب كبريات الشركات الأمريكية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-521426-638794361318535298.jpg
ما حقيقة منح كاساس فرصة جديدة لقيادة المنتخب العراقي؟
رياضة
2025-04-05 | 03:48
المصدر:
العربي الجديد
2,525 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
ترأس رئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
،
عدنان
درجال
(65 عاماً)، اجتماعاً مع المدرب السابق لـ "أسود الرافدين"، الإسباني
خيسوس
كاساس
(51 عاماً)، برفقة محاميه، عبر تقنية الفيديو، أمس الجمعة، من أجل إنهاء عقد
المدير الفني
بالتراضي، إذ تولى
درجال
رئاسة لجنة تألفت أيضاً من نائبه
يونس محمود
، وعضوية محمد ناصر ورشا طالب، بحضور المستشار القانوني للاتحاد العراقي، جمال
الأسدي
.
ويملك
كاساس
بنداً في عقده مع
الاتحاد العراقي
، يجبر الأخير على دفع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار، حال إقالته من منصبه، مع ضرورة إخطاره بالإقالة، قبل شهر على أقل تقدير.
كما ان
الاتحاد العراقي لكرة القدم
عرض على
كاساس
تخفيض المبلغ، من أجل دفعه بالكامل مرة واحدة، أو منحه قيمة الشرط الجزائي، مع راتب شهر وقدره 50 ألف دولار، لكن على دُفعات. لكن كاساس طلب من
الاتحاد العراقي
إرسال جميع التفاصيل في
خطاب
رسمي، كما أنه لم يطلب منحه فرصة جديدة لقيادة منتخب
العراق
، خلال المواجهات المتبقية من تصفيات مونديال 2026، كما أُشيع أخيراً.
وفي ظل ترشيح أسماء عالمية لخلافة كاساس، على رأسها
البرتغالي
كارلوس كيروش (72 عاماً)، والإسباني ماركيز لوبيز (63 عاماً)، إضافة إلى عدة خيارات محلية، يتقدمها
حكيم
شاكر وباسم قاسم وراضي
شنيشل
، بالتزامن مع الأزمة المالية، التي يعانيها الاتحاد العراقي، ربما سترجح كفة المدرب المحلي على حساب الأجنبي، وتجعله الخيار الأقرب إلى قيادة "أسود الرافدين"، خلال الفترة المقبلة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
مرشحان عربيان احدهما عراقي.. من سيخلف كاساس لقيادة المنتخب الوطني؟
03:45 | 2025-03-28
باسم قاسم: المنتخب العراقي بإمكانه تحقيق الإنجازات بقيادة المدرب المحلي
04:24 | 2025-03-07
السامرائي: الأعياد والمناسبات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز أواصر التلاحم والتآخي بين المجتمع
09:15 | 2025-04-01
اتحاد الكرة يقيل كاساس من تدريب المنتخب العراقي
15:41 | 2025-03-27
ما حقيقة منح كاساس
فرصة جديدة لقيادة المنتخب العراقي
+A
-A
اخترنا لك
25 عاماً و33 لقباً.. توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم
05:58 | 2025-04-05
ضمن تشكيلة شهر آذار.. زيدان أقبال يتألق في الدوري الهولندي
03:34 | 2025-04-05
زاخو يتصدر "نجوم العراق" بعد فوزه على الشرطة
16:21 | 2025-04-04
الكرخ يهزم النجف بهدف قاتل في "نجوم العراق"
14:15 | 2025-04-04
ناد الماني يطلب التعاقد مع دي بروين
13:01 | 2025-04-04
صور لأنشيلوتي في السجن تثير الجدل.. ما القصة؟
08:34 | 2025-04-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذير من الانواء الجوية: استعدوا للحالوب
أخبار الطقس
32.94%
04:40 | 2025-04-04
تحذير من الانواء الجوية: استعدوا للحالوب
04:40 | 2025-04-04
تطبيق البيان رقم 1.. سر انتشار واستنفار وتشديد المرور في شوارع بغداد
أمن
19.17%
05:46 | 2025-04-04
تطبيق البيان رقم 1.. سر انتشار واستنفار وتشديد المرور في شوارع بغداد
05:46 | 2025-04-04
امطار رعدية غزيرة.. هل سنشهد الشتاء في نيسان؟
محليات
14.41%
01:49 | 2025-04-04
امطار رعدية غزيرة.. هل سنشهد الشتاء في نيسان؟
01:49 | 2025-04-04
الكلداني يوجه رسالة الى السيد الصدر
سياسة
12.32%
11:23 | 2025-04-04
الكلداني يوجه رسالة الى السيد الصدر
11:23 | 2025-04-04
تحديد أول أيام عيد الأضحى
محليات
10.86%
02:14 | 2025-04-04
تحديد أول أيام عيد الأضحى
02:14 | 2025-04-04
ما حقيقة مقتل ليلى عبد اللطيف بطلق ناري داخل منزلها؟
فن وثقافة
10.31%
10:32 | 2025-04-04
ما حقيقة مقتل ليلى عبد اللطيف بطلق ناري داخل منزلها؟
10:32 | 2025-04-04
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالصور.. حريق كبير في السليمانية
02:27 | 2025-04-05
الكوادر التربوية في ميسان تهدد بالإضراب العام وتحدد "مهلة أخيرة"
14:08 | 2025-04-04
وزير الثقافة يهدد موقعا أثريا بالاستثمار... فهل تردعه "النزاهة"؟
06:13 | 2025-04-04
وكلاء الغاز في الموصل يهددون بالاضراب حتى الغاء تطبيق قنينتي
06:05 | 2025-04-04
حالوب في ديالى
05:56 | 2025-04-04
تطبيق "قنينتي" يثير حفيظة وكلاء الغاز: تقنين وقطع للأرزاق!
05:56 | 2025-04-04
منتسب بدائرة المرور يُعزل من وظيفته ويقبع في السجن بعد رفضه لفساد ضباط!
05:54 | 2025-04-04
المصارف الأردنية تحقق أرباحا ضخمة في ظل الحظر على المصارف العراقية
05:47 | 2025-04-04
بالفيديو.. المهفات بدلا من أجهزة التبريد في صالة العمليات بمستشفى في ذي قار
05:14 | 2025-04-04
مطالبات بتحويل الزبير إلى محافظة: هل تكون الثروات حلًا للفقر والبطالة؟
07:00 | 2025-04-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.