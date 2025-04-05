إيفرتون يعرقل أرسنال ويقدم هدية لليفربول

وافتتح التسجيل لأرسنال عند الدقيقة 34، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل عبر إليام نداي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.وبهذا التعادل، ارتفع رصيد إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ، وذلك قبل ثماني جولات فقط من نهاية الدوري.تعثر عزز فرص في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، ففي حال فوز "الريدز" على غدا الأحد ضمن الجولة الـ31، سيتمكن من توسيع الفارق مع أرسنال إلى 14 نقطة.من جهته، رفع رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز الـ14.