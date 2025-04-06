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نهائي البطولة الخليجية.. دهوك يرفع وتيرة التحضير لملاقاة القادسية الكويتي

رياضة

2025-04-06 | 03:27
نهائي البطولة الخليجية.. دهوك يرفع وتيرة التحضير لملاقاة القادسية الكويتي
المصدر:
الصباح
669 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

رفع ممثل العراق، فريق دهوك وتيرة التحضير والإعداد لملاقاة مضيفه القادسية الكويتي بعد غد الثلاثاء ضمن ذهاب نهائي دوري الأبطال للأندية الخليجية بنسختها الأولى، بينما ستقام مواجهة الإياب في الخامس عشر من نيسان الحالي ويحتضنها ملعب دهوك.

وأجرى فريق دهوك يوم أمس الأول وحدة تدريبية خفيفة في ملعب القادسية الرئيس، كان الهدف منها إزالة أعباء السفر وتهيئة اللاعبين بدنياً.

وقال مشرف كرة دهوك خالد مشير، إنَّ الجهاز الفني بقيادة مسعود ميرال فضّل عدم إجراء وحدة تدريبية أمس مع ترتيب برنامج ترفيهي تضمن زيارة سوق المباركية الشعبية في الكويت للترويح عن اللاعبين بعد فترة طويلة ومضغوطة من خوض المباريات التنافسية القوية على الصعيدين المحلي والخليجي.

وأشار إلى أنَّ إدارة دهوك تكن الاحترام والتقدير لنادي القادسية الكويتي الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالألقاب والإنجازات على مختلف الأصعدة وتدرك أنَّ المواجهة أمامه لا تخلو من الصعوبة، مستدركاً أنَّ قوة المنافس ستكون سبباً مباشراً في مضاعفة مجهودات اللاعبين سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية يقطع منها الفريق نصف الطريق نحو حصد لقب البطولة الخليجية بنسختها الأولى.

وأضاف أنَّ صفوف كرة دهوك شبه مكتملة ولا تعاني أي غيابات، كما أنَّ معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية لاسيما بعد الفوز المهم والثمين الذي تحقق قبيل السفر إلى الكويت على حساب الزوراء برغم النقص العددي من شوط المباراة الأول.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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البطولة الخليجية

دهوك يرفع وتيرة التحضير

ملاقاة القادسية الكويتي

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