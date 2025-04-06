نهائي البطولة الخليجية.. دهوك يرفع وتيرة التحضير لملاقاة القادسية الكويتي

وأجرى فريق يوم أمس الأول وحدة تدريبية خفيفة في ملعب الرئيس، كان الهدف منها إزالة أعباء السفر وتهيئة اللاعبين بدنياً.وقال مشرف كرة خالد مشير، إنَّ الجهاز الفني بقيادة ميرال فضّل عدم إجراء وحدة تدريبية أمس مع ترتيب برنامج ترفيهي تضمن زيارة سوق المباركية الشعبية في للترويح عن اللاعبين بعد فترة طويلة ومضغوطة من خوض المباريات التنافسية القوية على الصعيدين المحلي والخليجي.وأشار إلى أنَّ إدارة دهوك تكن الاحترام والتقدير لنادي الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالألقاب والإنجازات على مختلف الأصعدة وتدرك أنَّ المواجهة أمامه لا تخلو من الصعوبة، مستدركاً أنَّ قوة المنافس ستكون سبباً مباشراً في مضاعفة مجهودات اللاعبين سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية يقطع منها الفريق نصف الطريق نحو حصد لقب البطولة الخليجية بنسختها الأولى.وأضاف أنَّ صفوف كرة دهوك شبه مكتملة ولا تعاني أي غيابات، كما أنَّ معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية لاسيما بعد الفوز المهم والثمين الذي تحقق قبيل السفر إلى على حساب برغم النقص العددي من شوط المباراة الأول.