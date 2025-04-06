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برشلونة يخطط للاستعانة بصديق ميسي لخلافة ليفاندوفسكي
رياضة
2025-04-06 | 05:29
668 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
قالت وسائل إعلام إن برشلونة يتجه إلى الاستعانة بأحد أصدقاء
ليونيل
ميسي
الموثوقين، لخلافة المهاجم البولندي
روبرت ليفاندوفسكي
في خط هجوم الفريق الكتالوني الموسم المقبل 2025-2026.
ما زال مسؤولو
البارسا
بقيادة الرئيس خوان لابورتا، يجرون عمليات بحث واسعة لإيجاد مهاجم مناسب لخلافة ليفاندوفسكي الذي يدخل في عامه الـ37، ويقترب من نهاية مسيرته الكروية.
برشلونة يستعين بصديق
ميسي
حسب (El Nacional) حدد برشلونة المهاجم الدولي الأرجنتيني ونجم
أتلتيكو
مدريد
، جوليان ألفاريز، كوريث محتمل لقيادة خط هجوم الفريق في مرحلة ما بعد ليفاندوفسكي.
لقد أثبت ألفاريز (25 عامًا) جودة فائقة مع الروخي بلانكوس وسجل 23 هدفًا في الموسم الحالي، وفي الأساس يعد المهاجم الرئيس لمنتخب
الأرجنتين
وصديقاً مقرباً للقائد
ميسي
.
وسائل إعلام إسبانية جزمت بأن ميسي ربما يلعب دورًا في إقناع ألفاريز بالانتقال إلى برشلونة، لا سيما مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها البرغوث لدى الجيل الحالي من اللاعبين الأرجنتينيين.
برشلونة يحاول حل معضلة ليفاندوفسكي
إن إيجاد
خليفة
لليفاندوفسكي يعد مسألة مُلحة ومعضلة حقيقة لإدارة النادي الإسباني، عطفًا على القيمة الكبيرة والإسهامات الهائلة التي يقدمها اللاعب للفريق، حيث يعد هدافه الأول.
منذ قدومه إلى البلوغرانا صيف 2022، سجل ليفاندوفسكي 97 هدفًا من 138 مباراة، مقدمًا معدلات تهديفية قوية تصعُب محاكاتها بالنسبة لأغلب مهاجمي كرة القدم القدم الأوروبية.
لقد أخفق
البارسا
في استقطاب
خليفة
لروبرت خلال الموسمين الماضيين، ويعد المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي أبرز هذه الإخفاقات، فما لبث أن وصل، حتى خرج معارًا إلى
ريال
بيتيس ثم إلى بالميراس.
ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، ومن غير المرجح أن يوافق الرئيس لابورتا على منحه عقدًا جديدًا باهظًا -كالعقد الحالي- وعليه، فإن المهاجم المخضرم قد يودع النادي صيف 2025.
رغم الوضع الاقتصادي الكارثي لبرشلونة، فإن النادي سيتحرك في السوق الصيفي المقبل 2025 من أجل التعاقد مع مهاجم من الفئة الأولى.
لقد برزت عدة خيارات على طاولة الرئيس لابورتا والمدير الرياضي ديكو، منها المهاجم
السويدي
فيكتور غيوكيرس من فريق لشبونة، والمهاجم
السويدي
ألكسندر
إيزاك من نيوكاسل
يونايتد
.
في سياق آخر، وقع البارسا في فخ التعادل 1-1 سهرة السبت في ملعبه أمام
ريال
بيتيس، ليبتعد رجال المدرب هانز فليك في صدارة
الدوري الإسباني
متقدمين بفارق 4 نقاط عن
ريال
مدريد
قبل 8 جولات من النهاية.
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