برشلونة يخطط للاستعانة بصديق ميسي لخلافة ليفاندوفسكي

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قالت وسائل إعلام إن برشلونة يتجه إلى الاستعانة بأحد أصدقاء الموثوقين، لخلافة المهاجم البولندي في خط هجوم الفريق الكتالوني الموسم المقبل 2025-2026.





برشلونة يستعين بصديق

حسب (El Nacional) حدد برشلونة المهاجم الدولي الأرجنتيني ونجم ، جوليان ألفاريز، كوريث محتمل لقيادة خط هجوم الفريق في مرحلة ما بعد ليفاندوفسكي.



لقد أثبت ألفاريز (25 عامًا) جودة فائقة مع الروخي بلانكوس وسجل 23 هدفًا في الموسم الحالي، وفي الأساس يعد المهاجم الرئيس لمنتخب وصديقاً مقرباً للقائد .



وسائل إعلام إسبانية جزمت بأن ميسي ربما يلعب دورًا في إقناع ألفاريز بالانتقال إلى برشلونة، لا سيما مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها البرغوث لدى الجيل الحالي من اللاعبين الأرجنتينيين.



برشلونة يحاول حل معضلة ليفاندوفسكي

إن إيجاد لليفاندوفسكي يعد مسألة مُلحة ومعضلة حقيقة لإدارة النادي الإسباني، عطفًا على القيمة الكبيرة والإسهامات الهائلة التي يقدمها اللاعب للفريق، حيث يعد هدافه الأول.



منذ قدومه إلى البلوغرانا صيف 2022، سجل ليفاندوفسكي 97 هدفًا من 138 مباراة، مقدمًا معدلات تهديفية قوية تصعُب محاكاتها بالنسبة لأغلب مهاجمي كرة القدم القدم الأوروبية. ما زال مسؤولو بقيادة الرئيس خوان لابورتا، يجرون عمليات بحث واسعة لإيجاد مهاجم مناسب لخلافة ليفاندوفسكي الذي يدخل في عامه الـ37، ويقترب من نهاية مسيرته الكروية.حسب (El Nacional) حدد برشلونة المهاجم الدولي الأرجنتيني ونجم ، جوليان ألفاريز، كوريث محتمل لقيادة خط هجوم الفريق في مرحلة ما بعد ليفاندوفسكي.لقد أثبت ألفاريز (25 عامًا) جودة فائقة مع الروخي بلانكوس وسجل 23 هدفًا في الموسم الحالي، وفي الأساس يعد المهاجم الرئيس لمنتخب وصديقاً مقرباً للقائد .وسائل إعلام إسبانية جزمت بأن ميسي ربما يلعب دورًا في إقناع ألفاريز بالانتقال إلى برشلونة، لا سيما مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها البرغوث لدى الجيل الحالي من اللاعبين الأرجنتينيين.إن إيجاد لليفاندوفسكي يعد مسألة مُلحة ومعضلة حقيقة لإدارة النادي الإسباني، عطفًا على القيمة الكبيرة والإسهامات الهائلة التي يقدمها اللاعب للفريق، حيث يعد هدافه الأول.منذ قدومه إلى البلوغرانا صيف 2022، سجل ليفاندوفسكي 97 هدفًا من 138 مباراة، مقدمًا معدلات تهديفية قوية تصعُب محاكاتها بالنسبة لأغلب مهاجمي كرة القدم القدم الأوروبية.

لقد أخفق في استقطاب لروبرت خلال الموسمين الماضيين، ويعد المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي أبرز هذه الإخفاقات، فما لبث أن وصل، حتى خرج معارًا إلى بيتيس ثم إلى بالميراس.



ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، ومن غير المرجح أن يوافق الرئيس لابورتا على منحه عقدًا جديدًا باهظًا -كالعقد الحالي- وعليه، فإن المهاجم المخضرم قد يودع النادي صيف 2025.



رغم الوضع الاقتصادي الكارثي لبرشلونة، فإن النادي سيتحرك في السوق الصيفي المقبل 2025 من أجل التعاقد مع مهاجم من الفئة الأولى.



لقد برزت عدة خيارات على طاولة الرئيس لابورتا والمدير الرياضي ديكو، منها المهاجم فيكتور غيوكيرس من فريق لشبونة، والمهاجم إيزاك من نيوكاسل .



في سياق آخر، وقع البارسا في فخ التعادل 1-1 سهرة السبت في ملعبه أمام بيتيس، ليبتعد رجال المدرب هانز فليك في صدارة متقدمين بفارق 4 نقاط عن قبل 8 جولات من النهاية.