قمة "نارية" بين السيتي ويونايتد اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

ويسعى بقيادة مدربه الإسباني لمواصلة الانتصارات بعدما فاز على بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي باستاد "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.ويأمل التقدم فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من أجل التواجد في المربع وحصد بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.ويملك رصيد 51 نقطة في الدوري الإنجليزي جمعها من 15 انتصارا، و6 تعادلات في حين تلقى 9 هزائم، بينما يتواجد في المركز المركز الـ13 برصيد 37 نقطة جمعها من 10 انتصارات، و7 تعادلات في حين تلقى 13 هزيمة.ويسعى مدرب يوناتيد إلى تأكيد تفوقه على غوارديولا بعد أن فاز على السيتي 2-1 في مواجهة الدور الأول تحديدا لحساب الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي، كما يأمل استعادة الانتصارات بعدما تلقى الهزيمة على يد نوتينغهام فورست بهدف دون رد بالجولة الماضية.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق .