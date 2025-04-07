ريال مدريد يجهز مفاجأة لمواجهة آرسنال

وقالت شبكة "ريليفو" : "يغيب سيبايوس عن المباريات للإصابة منذ 26 شباط الماضي، ويصادف غيابه أحد أسوأ فترات هذا الموسم. هذا الأمر ليس صدفة بالنسبة للمدرب ، الذي يحلم بالاعتماد على اللاعب في مواجهة الإياب أمام آرسنال".وأضافت: "سيبايوس في المرحلة النهائية من تعافيه، لكنه لا يزال بحاجة إلى بضعة أيام كي يكون جاهزًا تمامًا".وتابعت: "أهمية سيبايوس ازدادت بشكل كبير تحديدًا في فترة غيابه، حيث تأكد المدرب الإيطالي أن الفريق يفتقد كثيرًا للسيطرة على المباريات في غيابه، لا سيما أن تشواميني وكامافينجا ليسا من نوعية اللاعبين الذين يفرضون الهيمنة عبر الاستحواذ، وحتى ، يحتاجه أكثر كظهير، بينما مودريتش الوحيد الذي يستطيع لعب نفس الدور".وواصلت: "أثبت سيبايوس هذا الموسم أنه لاعب أساسي في تشكيل الفريق، بعد أن بدأ الموسم وهو على وشك الرحيل، ثم اضطر للبقاء والقتال من أجل مكانه في الفريق".وأردفت: "قدّم سيبايوس مستوى مميزًا جعل يدرس تجديد عقده الذي ينتهي في 2027، بعد أن كان مرشحا للرحيل".واختتمت: "سيكون سيبايوس حاضرًا في مباراة الإياب في البرنابيو. وإذا كان في حالة بدنية جيدة سيعود أساسيًا في المواجهات المهمة".ويلعب مدريد في ضيافة آرسنال غدًا الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب برنابيو.