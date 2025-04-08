كتابة سطر جديد في تاريخه.. أهمية مباراة دهوك بمهمته الخليجية اليوم

ومن المقرر أن يواجه النادي العراقي فريق على ستاد محمد الحمد في ، والذي يتسع لـ25 ألف مشجع، عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساء يوم غد الثلاثاء، بحسب التوقيت المحلي للعراق.وقال مشرف فريق حاجي، "فريقنا يستعد بشكل مكثف لمواجهة في ذهاب المباراة النهائية اليوم الثلاثاء، حيث يتطلع الأصفر إلى دخول التاريخ والتتويج بلقب البطولة لأول مرة منذ تأسيسه، إذ يتطلع الفريق إلى أن تكون مشاركته الخليجية هذه مميزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خصوصًا أن فريق صقور الجبال هو الممثل الوحيد للعراق في هذه البطولة".وأضاف: "اللاعبون لديهم كبير جدًا لتحقيق الفوز في المباراة، إذ ترتفع الروح المعنوية بشكل كبير بسبب الفوزين الأخيرين على والزوراء، حيث نجح فريقنا في التغلب عليهما وهما يتصدران منافسة الدوري العراقي، وبالتالي فإن هذين الفوزين منحا الفريق دافعًا كبيرًا قبل مواجهة الغد من أجل نقل التألق من المسابقة المحلية إلى المسابقة الخليجية التي ركزنا عليها بشدة هذا الموسم".وبين بالقول: "إدارة وفد النادي تتواصل بشكل مستمر مع في من أجل متابعة موضوع منح تأشيرات الدخول لجماهير صقور الجبال بشكل خاص، والجماهير العراقية بشكل عام، للحضور إلى الكويت ومؤازرة الفريق في مباراته المهمة اليوم، حيث أطلق الجانب حتى الآن 400 تأشيرة دخول للجماهير كوجبة أولى، ونأمل أن يتم إطلاق بقية الوجبات لمنح الفرصة الكاملة للجماهير".وأشار حاجي قائلًا: "اليوم فريقنا يمثل بأجمعه، والجماهير التي تحضر وتستمر بالتوافد إلى الكويت لا تقتصر على جماهير فريقنا فقط، وإنما شاهدنا الجماهير من كل المدن العراقية، ونحن نثمن ذلك بشكل كبير، ونأمل أن نكون على قدر المسؤولية من أجل إسعادهم، واللاعبون يقدّرون ذلك كثيرًا، وهم سيبذلون قصارى جهدهم في سبيل حصد الفوز وتسهيل مهمة مباراة الإياب".ومن المقرر أن يواجه "صقور الجبال" فريق القادسية في مباراة الإياب بالنهائي يوم 15 أبريل/ نيسان الحالي على ملعب دهوك الذي يتسع لأكثر من 20 ألف مشجع.