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مفاوضات الاتحاد العراقي والمدرب كاساس تتعقد.. ما القصة؟

رياضة

2025-04-08 | 05:05
مفاوضات الاتحاد العراقي والمدرب كاساس تتعقد.. ما القصة؟
1,879 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تستمر مباحثات الإسباني خيسوس كاساس المدرب المقال للمنتخب العراقي، مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، من أجل إنهاء عقده بالتراضي دون الحاجة إلى دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين.

وكان الاتحاد العراقي قد قرر إقالة المدير الفني الإسباني من تدريب "أسود الرافدين"، على خلفية تراجع نتائج المنتخب في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يُبدِ المدرب الإسباني أي مرونة في مفاوضاته مع اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد العراقي للتفاوض معه، التي تضم رئيس الاتحاد عدنان درجال، ونائبه يونس محمود، وعضوي الاتحاد محمد ناصر ورشا طالب، إضافة إلى محامي الاتحاد جمال الأسدي، إذ لم تحقق المفاوضات أي تقدم خلال الأيام الماضية، رغم ضيق الوقت وصعوبة موقف الاتحاد نتيجة تراجع نتائج المنتخب في التصفيات، بحسب winwin.

كما رفض كاساس التواصل مع رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي عبر تطبيق (واتساب)، أي مراسلات يجب أن تكون رسمية وعبر البريد الإلكتروني، وأنه لن يرد على أي وسيلة تواصل أخرى. كما أعرب عن استيائه من بعض التصريحات الصادرة عن أعضاء الاتحاد التي اتهم فيها بالسمسرة.

ووفقاً لـ"winwin"، فقد يتخذ كاساس إجراءات قانونية حيال تلك التصريحات، معتبراً أن سمعته قد تعرّضت للإساءة نتيجة ذكر اسمه بشكل سلبي في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

الاتحاد العراقي يستعين بمحامٍ دولي للتفاوض مع كاساس
وقرر الإسباني أن يواجه الاتحاد العراقي بالقانون، حيث كلف محاميه الخاص، ياجو راما، بمتابعة هذا الملف بكامل تفاصيله، ويتولى راما حالياً قيادة المفاوضات. وقد رفض الدخول في أي نقاشات تتعلق بموكله دون تنفيذ جميع بنود العقد، مما أحبط محاولات الاتحاد لعقد اجتماع ودي معه في إسبانيا الأسبوع المقبل، بهدف إنهاء الملف بشكل نهائي، خصوصاً أن الاتحاد لا يستطيع التفاوض مع أي مدرب جديد قبل حسم ملف كاساس رسمياً.

ونظراً لضيق الوقت، قرر الاتحاد العراقي الاستعانة بمحامٍ دولي للبحث عن ثغرات قانونية تتيح إنهاء العقد مع كاساس بأقل الخسائر الممكنة، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الاتحاد، شأنه شأن معظم المؤسسات في العراق، نتيجة تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة.

ويعمل الاتحاد حالياً على إيجاد ممول لتسديد الشرط الجزائي لكاساس، بالإضافة إلى تمويل التعاقد مع مدرب جديد يقود المنتخب في المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويواصل الاتحاد العراقي لكرة القدم عقد اجتماعات يومية مكثفة، سعياً لحسم ملف المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وبدء التحضيرات للمواجهتين المرتقبتين أمام كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية.
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مفاوضات الاتحاد العراقي

المدرب كاساس

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