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رونالدو من كرة القدم إلى السينما.. ما القصة؟

رياضة

2025-04-11 | 04:43
رونالدو من كرة القدم إلى السينما.. ما القصة؟
336 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


أعلن قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو، عن انطلاق مشروع استثماري جديد يضعه في دائرة الإنتاج السينمائي، ليبدأ "فصلاً جديداً" في مسيرته بعيداً عن الملاعب.



هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع المخرج السينمائي الشهير ماثيو فون، حيث سيعملان معاً على إنتاج فيلم جديد.

يهدف الثنائي إلى إطلاق علامة تجارية جديدة في عالم السينما تحت اسم "UR MARV"، وهو استوديو أفلام مستقل يركز على "احتضان التكنولوجيا المبتكرة".

ورغم أن رونالدو معروف بنجاحاته الرياضية، إلا أنه كشف عن حبه للأفلام، مشيراً إلى أنه يشترك مع فون في هذا الشغف، فضلاً عن حبهما للقصة الجيدة.

وفي بيانه، قال رونالدو: "لقد كان كلاهما من الأبطال في مجاله، وها نحن الآن نعمل على الجمع بين الرياضة ورواية القصص من خلال إطلاق هذا المشروع السينمائي المميز".

وأضاف: "أنا متحمس جداً لهذا الفصل الجديد في حياتي وأتطلع إلى فرص جديدة في مجال الأعمال".

من جهته، عبر ماثيو فون عن حماسه للعمل مع رونالدو قائلاً: "خلق كريستيانو قصصاً عظيمة على أرض الملعب، وأنا أتطلع إلى خلق أفلام ملهمة معه. هو بطل خارق في عالم الرياضة، وأتمنى أن نخلق شيئاً مميزاً سوياً في عالم السينما".

هذا المشروع السينمائي ليس الأول لرونالدو في عالم الأعمال، حيث يُعتبر من المستثمرين النشطين خارج المستطيل الأخضر. فهو يمتلك سلسلة فنادق خاصة به، بالإضافة إلى خط إنتاج للعطور وعلامة تجارية للملابس، فضلاً عن شركة للمياه المعدنية، مما يعكس اهتمامه المتزايد بتنويع استثماراته بعيداً عن كرة القدم.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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رونالدو

النصر

السينما

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