رونالدو من كرة القدم إلى السينما.. ما القصة؟

هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع المخرج السينمائي الشهير فون، حيث سيعملان معاً على إنتاج فيلم جديد.يهدف الثنائي إلى إطلاق علامة تجارية جديدة في عالم السينما تحت اسم "UR MARV"، وهو استوديو أفلام مستقل يركز على "احتضان التكنولوجيا المبتكرة".ورغم أن معروف بنجاحاته الرياضية، إلا أنه كشف عن حبه للأفلام، مشيراً إلى أنه يشترك مع فون في هذا الشغف، فضلاً عن حبهما للقصة الجيدة.وفي بيانه، قال : "لقد كان كلاهما من الأبطال في مجاله، وها نحن الآن نعمل على الجمع بين الرياضة ورواية القصص من خلال إطلاق هذا المشروع السينمائي المميز".وأضاف: "أنا متحمس جداً لهذا الفصل الجديد في حياتي وأتطلع إلى فرص جديدة في مجال الأعمال".من جهته، عبر فون عن حماسه للعمل مع رونالدو قائلاً: "خلق قصصاً عظيمة على أرض الملعب، وأنا أتطلع إلى خلق أفلام ملهمة معه. هو بطل خارق في عالم الرياضة، وأتمنى أن نخلق شيئاً مميزاً سوياً في عالم السينما".هذا المشروع السينمائي ليس الأول لرونالدو في عالم الأعمال، حيث يُعتبر من المستثمرين النشطين خارج المستطيل الأخضر. فهو يمتلك سلسلة فنادق خاصة به، بالإضافة إلى خط إنتاج للعطور وعلامة تجارية للملابس، فضلاً عن شركة للمياه المعدنية، مما يعكس اهتمامه المتزايد بتنويع استثماراته بعيداً عن كرة القدم.