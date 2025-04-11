رسمياً... محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

وكان عقد صلاح البالغ من العمر 32 عاما، ينتهي في ختام الموسم الحالي مع ، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وانتقل صلاح إلى صفوف عام 2017 قادما من ، وقد سجل مع الـ"ريدز" 243 هدفا في 394 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.وتوج صلاح مع ليفربول بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا وساهم في إنهاء صيام النادي عن لقب الدوري الإنجليزي لمدة 30 عاما عندما ظفر به عام 2020، محققا ألقاب إجمالا خلال فترة وجوده في ميرسيسايد.