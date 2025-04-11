بعد تجديد عقده.. كم يبلغ راتب صلاح الجديد مع ليفربول

من المقرر أن تمتد حقبة النجم المصري المليئة بالألقاب مع فريقه إلى عقد من الزمان، بعد أن وقع عقدا جديدا مع متصدر جدول ترتيب لكرة القدم.



لم يكشف عن مدة عقد صلاح الجديد خلال إعلانه عن تمديد التعاقد اليوم الجمعة، لكن اللاعب ألمح إلى أنه سوف يستمر داخل (آنفيلد) لمدة عامين آخرين.

وأثبت صلاح البالغ 32 عاما، نفسه كأحد أساطير بتسجيله 243 هدفا في 394 مباراة بجميع البطولات، ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي النادي العريق على مر العصور.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من المقرر أن يتقاضى صلاح راتبا أسبوعيا بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بموجب العقد الجديد.

بينما ذكرت إذاعة "توك سبورت" أن العقد الجديد سيمنح صلاح فرصة الوصول إلى 400 ألف إسترليني في الأسبوع، لكن عند احتساب الحوافز الإضافية.

وأوضحت الإذاعة، أن هذا يعني حتمية تحقيق المصري بعض الشروط، من أجل الحصول على تلك الحوافز، ورفع راتبه بنحو 50 ألفا أسبوعيا.

وانضم صلاح إلى الريدز عام 2017، قادما من بمقابل يصل إلى 42 مليون يورو.

وتوج صلاح بلقب هداف في ثلاثة مواسم، سواء بشكل منفرد أو متساويا مع لاعبين آخرين، كما اختير أفضل لاعب في مرتين، وحصد 7 ألقاب رئيسية، من بينها عام 2020 ودوري أبطال أوروبا عام 2019.

وبفضل أهداف صلاح الـ27، التي يتربع بها حاليا على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يحلق ليفربول في صدارة ترتيب المسابقة العريقة حاليا بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه ، مع تبقي 7 مراحل فقط على نهاية الموسم الحالي.

ويسعى ليفربول للتتويج باللقب العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعادلة الرقم القياسي، كأكثر الأندية فوزا بالبطولة عبر تاريخها، والذي يحمله حاليا الغريم التقليدي .

ويبدو صلاح قريبا من التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة، ومعادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصدا للجائزة، والذي يحمله حاليا الفرنسي المعتزل ، نجم السابق، لاسيما في ظل ابتعاده بفارق 6 أهداف حاليا أمام أقرب ملاحقيه النرويجي ، نجم ، المصاب حاليا، والذي سيغيب فترة ليست بالقصيرة عن الملاعب.