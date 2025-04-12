هل يشارك مهاجم منتخب الأردن علي علوان أمام العراق؟

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ورغم أن منتخب حقق المطلوب من هاتين المباراتين، حيث حصد 4 نقاط مهمة بفوزه على فلسطين 3-1 وتعادله مع 1-1، إلا أن غياب كان مؤثرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات هجومية مميزة، وتفاهم كبير مع الثنائي موسى التعمري ويزن .وتعرض علوان خلال مشاركته في إحدى مباريات سيلانغور الماليزي لإصابة، لتظهر الفحوص الطبية أنه يعاني من قطع في الرباط الأنسي، ما يعني غيابه عن الملاعب لمدة شهرين.ويمني منتخب النفس باستعادة في مباراتيه الحاسمتين أمام عُمان والعراق المقررتين يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل، في الجولة الأخيرة من تصفيات ، حيث ستتضح فيهما معالم هوية المتأهلين عن المجموعة.ويمتلك النشامى فرصة تاريخية لحسم التأهل لأول مرة إلى كأس العالم، حيث يحتل المركز الثاني ضمن برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر منتخب الجنوبية بـ16 نقطة، فيما يحل ثالثًا بـ 12 نقطة وعُمان بـ 10 نقاط وفلسطين بـ6 نقاط وأخيرًا بـ5 نقاط.وما تزال تتساءل جماهير كرة القدم الأردنية حول إمكانية مشاركة علي علوان في المباراتين المقبلتين لمنتخب الأردن أمام عُمان والعراق، حيث يعد من الأعمدة الرئيسة التي يعول عليها كثيرًا في المرحلة المقبلة.أبدى اللاعب، تجاوبًا كبيرًا مع برنامجه التأهيلي، إثر الإصابة التي تعرض لها قبل أيام من مواجهة الأردن وفلسطين.ويخضع اللاعب حاليًّا لبرنامج تأهيلي مكثف في العاصمة عمان ترتكز على تدريبات القوة والتحمل، بهدف ضمان شفائه وبما يمكنه من استرداد جاهزيته الفنية والبدنية.وكشفت المصادر أن فرصة استعادة منتخب النشامى لجهود مهاجمه في مباراتيه المقبلتين أمام عُمان والعراق ستكون كبيرة، ولا سيما أن اللاعب يسابق الوقت حتى يكون حاضرًا في هذا الحدث التاريخي المهم.وستشكل عودة مهاجم النشامى خيارًا مهمًّا للمغربي جمال سلامي لمنتخب الأردن، وبخاصة أن مباراة عُمان سيغيب عنها محمود مرضي إلى جانب نزار الرشدان بسبب تراكم الإنذارات.المصدر: