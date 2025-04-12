مباراة مليئة بالاثارة.. مانشستر سيتي يعاقب كريستال بالاس بخماسية

بالاس تقدم بهدفين في الدقيقتين 8 و21 عن طريق إبيريتشي إيزي وكريس ريتشاردز، لكن السيتي رد بخماسية عبر ، ، ، مكاتي ونيكو في الدقائق (33، 36، 47، 56، 79).بهذه النتيجة، قفز المان سيتي للمركز الرابع بوصوله للنقطة 55 في جدول الترتيب، فيما توقف بالاس عند 43 نقطة في المركز 11.