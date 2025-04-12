برشلونة يفاجئ العالم ويفتح باب الرحيل امام رافينيا

ويرتبط بعقد مع ينتهي في صيف 2027، لكن تألق اللاعب في الموسم الحالي يدفع النادي للتفكير بشأن مستقبله.وسجل رافينيا 28 هدفاً وصنع 22 في 45 مباراة بكل البطولات، وهو هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفاً.ومن جانبها، كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها أن إدارة برشلونة ممثلة في المدير الرياضي، ، بدأت في عقد مفاوضات مع اللاعب من أجل التمديد.ونقل وكلاء رافينيا إلى برشلونة رغبة اللاعب في رفع راتبه بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي، لترد الإدارة بأنها لن تتوانى عن الاستجابة لمطالبه، لكن وفقاً لقدرات النادي.ومن جانبها، فإن إدارة برشلونة لن تقف حائلاً أمام البرازيلي إذا ما أراد الرحيل حال وصول عرض إليه بقيمة تتراوح بين 80 و90 مليون يورو، وتلقيه راتبا أكبر من المعروض عليه في ، وفقا للصحيفة.ويدرك برشلونة جيداً أن بيع رافينيا قد يكون مهماً للغاية في ظل حاجة الإدارة لبيع أكثر من لاعب للحصول على المال لعلاج أزمة سقف الرواتب التي تعوق النادي في ملفات عديدة.وعلى غرار ما حدث مع الأوروغواياني رونالد أراوخو فإن برشلونة يفكر في وضع بند في العقد يسمح بفسخه حال وجود عرض معقول للتعاقد معه دون وضع شروط جزائية خرافية مثلما يحدث في .ورغم وجود كوجهة محتملة للبرازيلي فإنه لن يتخذ هذه الخطوة إلا بعد مشاركته مع في 2026 في والمكسيك وكندا.