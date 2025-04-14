رسميًا.. تحديد أوقات مباريات العراق أمام كوريا والأردن بتصفيات كأس العالم



ـ رياضة





حدد ، اليوم الاثنين، توقيتات مباريات المنتخب العراقي في الجولتين الأخيرتين من تصفيات 2026





وسيواجه منتخب في اخر مبارياته ضمن تصفيات 2026 والاردن، وستقام مباريات منتخبنا الوطني على مع ، وفي ملعب الدولي مع منتخب .