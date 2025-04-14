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رسميًا.. تحديد أوقات مباريات العراق أمام كوريا والأردن بتصفيات كأس العالم
رياضة
2025-04-14 | 10:49
5,252 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
حدد
الاتحاد الدولي لكرة القدم
، اليوم الاثنين، توقيتات مباريات المنتخب العراقي في الجولتين الأخيرتين من تصفيات
كأس العالم
2026
وسيواجه منتخب
العراق
في اخر مبارياته ضمن تصفيات
كأس العالم
2026
كوريا الجنوبية
والاردن، وستقام مباريات منتخبنا الوطني على
ملعب البصرة الدولي
مع
كوريا
، وفي ملعب
عمان
الدولي مع منتخب
الأردن
.
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