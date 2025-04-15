رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فسخ عقد المدرب خيسوس كاساس ومساعديه

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ أن "الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم يعلن قراره بفَسخِ عَقدِ المُدربِ الإسبانيّ غارسيا ومساعديه، وذلك بسببِ إخلالهم الجَسيم بالالتزاماتِ التعاقديّة".وأضاف، أنه "تمَّ اتخاذُ هذا الإجراء استناداً إلى المادةِ (14) من لائحةِ أوضاعِ اللاعبين وانتقالاتهم الخاصّة بالاتحادِ الدوليّ لكُرةِ القدم (FIFA)، وتمَّ إشعارُ رسمياً بذلك، وبما يحفظُ الحُقوقَ القانونيّة للاتحادِ أمام الجهاتِ المُختصة".