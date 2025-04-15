برقم قياسي.. نادي دهوك يدخل تاريخ الكرة العراقية

ومن المقرر أن يواجه ضيفه اليوم الثلاثاء على ملعب دهوك عند الساعة السابعة مساء وفق التوقيت المحلي، إذ يتطلع لدخول التاريخ ليحصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.عرضت الأصفر جميع تذاكر مباراة الفريق في النهائي الخليجي للبيع الإلكتروني، إذ حددت فئتين لهذه التذاكر، الأولى تبلغ قيمتها 10 دولارات والثانية تبلغ نحو 70 دولارًا، فيما قررت عدم بيع التذاكر في منصة الشخصيات المهمة، حيث من المقرر أن تشهد حضور شخصيات كبيرة في حكومة ، ومن مسؤولين عراقيين آخرين لمساندة الفريق.لكن دخل تاريخ كأسرع فريق يبيع جميع تذاكر إحدى مبارياته، وذلك بعد مرور أربع ساعات ونصف فقط، إذ باع النادي نحو 20 ألف تذكرة، وهو عدد الحضور الكامل في الملعب، ولم يسبق لأي ناد عراقي أن حقق هذا الرقم، وكذلك فإن الطلب كان أكبر من هذا العدد، بالتالي سيضطر النادي العراقي لاتخاذ إجراءات أخرى تتيح لجماهير الفريق مساندة ، بحسب winwin.كما ان النادي الكردستاني حظي بدعم كبير من قبل الحكومة المحلية في المحافظة، حيث دخلت المدينة في حالة استنفار من أجل تهيئة كل الظروف اللازمة لاحتضان المباراة، وكذلك تم دراسة وتجهيز كل الأمور اللازمة لإقامة احتفال كبير في حال نجح الفريق في حصد اللقب، خصوصًا وأن المدينة تشهد أيضًا حضورًا كبيرًا للجماهير من خارجها، من الذين أبدوا رغبة في مساندة ممثل العراق الوحيد بالبطولة.وفي السياق، أصدر "صقور الجبال" بيانًا رسميًّا جاء فيه: "نود أن نوضح لجمهورنا الكريم أن إدارة نادي دهوك كانت ولا تزال دائمًا إلى جانب جماهيرها. إن القرار المتخذ ببيع التذاكر إلكترونيًّا كان فقط من أجل تنظيم الملعب وحماية الجماهير ولا شيء غير ذلك، وقامت سابقًا بتنظيم رحلات للجماهير في عدة مناسبات، وتزويدهم بالوجبات وتقديم مختلف الخدمات لهم، وذلك انطلاقًا من واجبها الإداري تجاههم".وأكمل: "هذه المباريات تعد تاريخية ولن تتكرر، لذا سيتم بث المباراة في جميع المقاهي والمطاعم داخل المدينة، كما سيتم تركيب شاشتين كبيرتين في حديقتي وآزادي وستقام احتفالات جماهيرية في حديقة نوروز، لذلك تطالب الإدارة جماهير الفريق العراقي بالمساندة والعمل المشترك من أجل رفع اسم المدينة، وتدوين تاريخ مشرف لها خليجيًّا".وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أقيمت على محمد الحمد في في 8 أبريل/ نيسان الحالي، إذ شهدت المواجهة حضورًا كبيرًا من قبل جماهير الفريق العراقي، والتي قطعت آلاف الكيلومترات لمساندة الفريق في مباراته النهائية.