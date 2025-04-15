صراع متواصل على قمة الترتيب.. جولة جديدة من "دوري النجوم" تنطلق غداً

وتبدو مهمة الأسهل بين الفرق، إذ سيستضيف في ملعبه الأربعاء الوافد الجديد والمتعثر في الجولات الأخيرة، ويسعى مدرب النوارس حيدر عبيد الناجح حتى الآن منذ تسلّمه مهمة تدريب الفريق العريق، إذ تمكن من العودة بالكتيبة البيضاء إلى المنافسة على اللقب الغائب عنه خلال السنوات الأخيرة، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية إذا ما استثنينا الكبوة الوحيدة أمام المتألق خليجياً ومحلياً، إلا أنَّ عبيد استطاع أن ينهض بقوة مسجلاً فوزاً كبيراً على غريمه التقليدي في الجولة الماضية.من جانبه يطمح إلى العودة للمسار الصحيح بمواجهة في افتتاح منافسات الجولة في ، وعلى الرغم من صعوبة المهمة عطفاً على المستوى الذي يقدمه أبناء مدينة البرتقال خلال الجولات الأربع الماضية، إذ تمكن من خطف فوز وتسجيل ثلاثة تعادلات، إلا أنَّ مدرب الأزرق الجديد يأمل أن يكون الفريق بأحسن حالاته ويحرز فوزاً مهمّاً يكون الانطلاقة الحقيقية لأبناء البيت الجوي.بدوره يسعى الشرطة المتصدر الذي سيلعب الخميس، إلى اجتياز عقبة مستضيفه ، لكنه يعلم أنَّ رحلته إلى ستكون محفوفة بالمخاطر لاسيما أنَّ السفانة انتفض خلال الفترة الأخيرة بقيادة مدربه المحنك السوري ، لذا يتوجب على لاعبي القيثارة ومدربهم الخبير المصري الحذر من المفاجآت وحسم نتيجة اللقاء ومواصلة رحلة الحفاظ على اللقب.وسيدخل الطلبة الخميس اختباراً جديداً وهذه المرة أمام الكهرباء، إذ يأمل الأنيق إنهاء حالة تذبذب النتائج والعودة إلى سكة الانتصارات، لكنه بالتأكيد سيواجه منافساً صعباً لاسيما أنه قادم من فوز في الجولة الماضية.